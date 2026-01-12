В Буковеле ищут на работу администраторов: какие зарплаты в новом сезоне

Зимний период – один из самых прибыльных на украинском курорте Буковель, где за туристов соревнуются несколько сотен отелей. Первыми же гостей традиционно встречают приветливые администраторы, часто – также из разных уголков Украины. Зарплата на такой должности может достигать 4о тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга крупнейших украинских кадровых порталов страны. Следует отметить, что, кроме зарплаты и "дружного коллектива", часто кандидатам предлагают реальные бонусы – бесплатное питание и проживание.

Самую высокую зарплату администраторам предлагают в одном из премиум-отелей Буковеля – до 40 тыс. грн с процентами. За такую зарплату кандидаты должны иметь не менее 1 года опыта на своей должности и иметь опыт с гостиничными системами и разговорный английский язык.

Кандидатам без опыта в другом гостиничном комплексе предлагают до 36 тыс. грн. В повседневные обязанности администратора в этом месте входит обеспечение гостеприимства и положительного опыта посетителей, оперативное решение задач, поддержание чистоты и порядка, а также помощь в организации мероприятий и обслуживании гостей.

Меньше – до 30 тыс. грн – может зарабатывать администратор в SPA-отеле. В его обязанности, кроме бронирования, приема гостей, регистрации поселения и выселения, входит также организация работы персонала, а также контроль за чистотой и порядком.

Столько же могут получать в другом SPA-отеле харизматичные администраторы с грамотной речью, способные "быстро усваивать современные каналы коммуникации". Кроме того, у них не должно быть вредных привычек.

Обычно, работодатели требуют от кандидатов стандартный перечень личных и профессиональных качеств. А именно:

высокие стандарты обслуживания гостей;

отличные коммуникационные (а порой – и организационные) навыки;

многозадачность, сочетается с умением самостоятельно принимать решения и решать конфликтные ситуации;

преимуществами часто является владение английским языком, а также знание офисных программ.

За прошлый год зарплаты администраторов выросли на 21% и средний показатель в январе 2026 года составляет 22 300 грн. Однако количество таких вакансий существенно сократилось – несмотря на разгар горнолыжного сезона, их на 11% меньше, если сравнить с январем 2026 года.

