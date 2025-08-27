В БЭБ начался масштабный аудит: Цивинский рассказал, какая цель "проверки" бюро

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский сообщил о начавшемся в бюро аудите. В частности, отметил он, речь идет об анализе портфеля уголовных производств, которые находятся в Бюро экономической безопасности. Цель же этого процесса, по его словам, состоит в том, чтобы брать не количеством, а качеством, т.е. заниматься теми делами, расследование которых может принести реальную пользу стране.

"Для меня важно не 100 дел расследовать, которые пройдут незамеченными. Пусть будет 5, 10 – но тех, которые позволят изменить какую-то определенную инфраструктуру или систему, где есть существенные нарушения. ...Мы придем к тому, чтобы досудебные расследования осуществлялись в наиболее приоритетных сферах, где есть больше проблем", – сказал Цивинский на мероприятии "Украина как бренд Made in Ukraine".

При этом он подчеркнул: работа по анализу дел предстоит большая. А потому определить сроки его завершения пока сложно.

"Анализ проводится качественно. ...Не подгоняем работников", – заверил Цивинский.

Ранее он сообщал, что для обеспечения эффективной работы БЭБ нужно создать "обновленную, прочную, добродетельную профессиональную команду". Ведь без этого, по его словам, бюро "не сможет в более долгосрочной перспективе дать то, чего ожидает общество, партнеры и правительство".

При этом он подчеркнул: для этого при ведомстве будет создан ряд комиссий, в частности:

дисциплинарная,

аттестационная,

по отбору кадров.

Также глава БЭБ пообещал, что аудит сотрудников ведомства затронет практически всех его работников.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа Кабинет министров назначил Александра Цивинского на должность избранного главы Бюро экономической безопасности, что положило начало полноценной реформе бюро. Как заявила премьер Юлия Свириденко, решение конкурсной комиссии, а также результаты надлежащих проверок и прохождения полиграфа не оставили оговорок относительно его кандидатуры.

