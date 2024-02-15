В банках Украины готовятся переписывать курс доллара: украинцам объяснили, чего ждать
На следующей неделе, 19-25 февраля, ожидаются заметные изменения курса доллара. На наличном рынке американская валюта может подорожать до 39 грн, однако не исключено и "проседание" до 37,8 грн/долл. Для сравнения: вечером 15 февраля доллар в банках стоит 37,9/38,4 грн (купля/продажа).
Такой прогноз OBOZ.UA озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что подвижность курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – объяснил банкир.
Он уточнил, что наличный рынок в процессе курсообразования традиционно будет опираться на курсы межбанка. Кроме того, а наличном рынке сохранится конкурентное "соревнование" между банками и обменными пунктами за продавцов валюты, потому разница между курсами покупки будет минимальной.
"На наличном рынке разница между курсами купли и продажи, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30-50 копеек в коммерческих банках и до 1 гривни в обменных пунктах. Курсовые колебания на наличном рынке будут находиться в пределах коридора 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро", – прогнозирует эксперт.
В целом же на курс доллара в Украине будет влиять целый ряд факторов, предупреждает Лесовой. В частности это:
- Сроки получения финансовой помощи от партнеров Украины
Уже в марте Украина может получить первый транш от ЕС в 4,5 млрд евро из четырехлетней программы на 50 млрд евро. При этом в течение 2024 года Украине нужно до $3 млрд ежемесячно – эти средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов, напомнил специалист.
- Развитие экономики
"Макрофинансовая помощь будет покрывать львиную долю расходов госбюджета, что позволит государству сконцентрировать усилия на развитии большинства сфер экономики, реализации государственных кредитных программ", – добавил банкир.
- Развитие экспорта/импорта
"Эпопея с блокировкой западных границ страны продолжается. "Аритмия" экспорта негативно влияет не только на деятельность экспортеров, но и на уровень валютной выручки, благодаря которой формируются международные резервы. Кроме того, ожидается, что давление со стороны экспортеров на валютный рынок заметно снизится, то есть сократится спрос на валюту на межбанке", – объяснил Лесовой.
- Общественные настроения
"На фоне мешка накопившихся и не решенных проблем, сверхважной задачей для власти станет сохранение эмоциональной устойчивости общества, преодоление внутренних споров и предотвращение каких-либо ажиотажных проявлений. Кроме того, не исключаем негативное влияние на общественность причиненного вреда от действий агрессора", – предупредил банкир.
Гривня упала: почему не стоит паниковать
Официальный курс доллара в Украине на этой неделе снова поднялся выше 38 грн. Однако как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.
Более того, в НБУ не раз предупреждали, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.
В то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.
Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк в ближайшие годы может ожидать роста курса доллара на 7,5-10% в год.
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