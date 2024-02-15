В банках Украины готовятся переписывать курс доллара: украинцам объяснили, чего ждать

На следующей неделе, 19-25 февраля, ожидаются заметные изменения курса доллара. На наличном рынке американская валюта может подорожать до 39 грн, однако не исключено и "проседание" до 37,8 грн/долл. Для сравнения: вечером 15 февраля доллар в банках стоит 37,9/38,4 грн (купля/продажа).

Такой прогноз OBOZ.UA озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что подвижность курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – объяснил банкир.

Он уточнил, что наличный рынок в процессе курсообразования традиционно будет опираться на курсы межбанка. Кроме того, а наличном рынке сохранится конкурентное "соревнование" между банками и обменными пунктами за продавцов валюты, потому разница между курсами покупки будет минимальной.

"На наличном рынке разница между курсами купли и продажи, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30-50 копеек в коммерческих банках и до 1 гривни в обменных пунктах. Курсовые колебания на наличном рынке будут находиться в пределах коридора 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро", – прогнозирует эксперт.

В целом же на курс доллара в Украине будет влиять целый ряд факторов, предупреждает Лесовой. В частности это:

Сроки получения финансовой помощи от партнеров Украины

Уже в марте Украина может получить первый транш от ЕС в 4,5 млрд евро из четырехлетней программы на 50 млрд евро. При этом в течение 2024 года Украине нужно до $3 млрд ежемесячно – эти средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов, напомнил специалист.

Развитие экономики

"Макрофинансовая помощь будет покрывать львиную долю расходов госбюджета, что позволит государству сконцентрировать усилия на развитии большинства сфер экономики, реализации государственных кредитных программ", – добавил банкир.

Развитие экспорта/импорта

"Эпопея с блокировкой западных границ страны продолжается. "Аритмия" экспорта негативно влияет не только на деятельность экспортеров, но и на уровень валютной выручки, благодаря которой формируются международные резервы. Кроме того, ожидается, что давление со стороны экспортеров на валютный рынок заметно снизится, то есть сократится спрос на валюту на межбанке", – объяснил Лесовой.

Общественные настроения

"На фоне мешка накопившихся и не решенных проблем, сверхважной задачей для власти станет сохранение эмоциональной устойчивости общества, преодоление внутренних споров и предотвращение каких-либо ажиотажных проявлений. Кроме того, не исключаем негативное влияние на общественность причиненного вреда от действий агрессора", – предупредил банкир.

Гривня упала: почему не стоит паниковать

Официальный курс доллара в Украине на этой неделе снова поднялся выше 38 грн. Однако как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

Более того, в НБУ не раз предупреждали, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

В то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк в ближайшие годы может ожидать роста курса доллара на 7,5-10% в год.

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