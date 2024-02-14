Близко к историческому: Нацбанк обновил официальный курс доллара

Национальный банк выставил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 38,17 грн, что на 4 коп. превышает текущий показатель, а также находится в непосредственной близости к историческому курсу в 38,23 грн, установленного на 10 января 2024 года. Впрочем, паниковать не стоит – ведь, объяснили в самом регуляторе, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

Об изменении ж курса сообщили также в самом НБУ. По его данным, ближе всего к рекордной официальная стоимость доллара была лишь 1 раз – 11 января, когда официальный курс составил 38,19 грн. Таким образом, курс, установленный на 15 февраля является вторым по величине после прохождения официальным долларом исторического пика.

Почему не стоит паниковать

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Вернут ли фиксированный курс

В то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Более того, подчеркнул Николайчук, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ...Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал он.

При этом он отметил: от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", – уверил Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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