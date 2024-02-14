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Близко к историческому: Нацбанк обновил официальный курс доллара

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
1,9 т.
Нацбанк обновил официальный курс доллара

Национальный банк выставил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 38,17 грн, что на 4 коп. превышает текущий показатель, а также находится в непосредственной близости к историческому курсу в 38,23 грн, установленного на 10 января 2024 года. Впрочем, паниковать не стоит – ведь, объяснили в самом регуляторе, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

Об изменении ж курса сообщили также в самом НБУ. По его данным, ближе всего к рекордной официальная стоимость доллара была лишь 1 раз – 11 января, когда официальный курс составил 38,19 грн. Таким образом, курс, установленный на 15 февраля является вторым по величине после прохождения официальным долларом исторического пика.

Национальный банк выставил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 38,17 грн

Почему не стоит паниковать

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Рекордный официальный курс доллара действовал 10 февраля

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Ближе всего к рекордной официальная стоимость доллара была лишь 1 раз – 11 января

Вернут ли фиксированный курс

В то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Более того, подчеркнул Николайчук, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ...Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал он.

Курс, установленный на 15 февраля является вторым по величине после прохождения официальным долларом пика

При этом он отметил: от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

  • депозитов;
  • облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", – уверил Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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