В банках и обменниках перепишут курс доллара: украинцам рассказали, чего ждать

На следующей неделе (12-18 февраля) курс наличного доллара в Украине ожидается в пределах 37,8-39 грн. Таким образом, американская валюта может подорожать, т.к. по состоянию на утро 8 февраля наличный доллар в банках стоил 37,6/38,05 грн (купля/продажа). При этом на рынке наблюдается некоторая нервозность из-за задержек с поступлением помощи от международных партнеров Украины.

Такой прогноз OBOZ.UA озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, коридор курсовых изменений на межбанковском валютном рынке сохранится в переделах 37,5-38,5 грн.

"Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться в пределах 50 копеек в банках и до 1 грн в обменных пунктах. Что касается текущих курсовых колебаний, то на межбанке они составят в среднем 20 копеек, а на наличном рынке – до 30-50 копеек", – рассказал специалист.

При этом, по его расчетам, разница между курсами купли и продажи не изменится. Как и в прошлые недели она будет составлять 10 копеек межбанке и от 50 копеек до 1 гривни на наличном рынке.

Что касается европейской валюты, то Лесовой прогнозирует наличный курс евро в рамках 41-43 грн за евро. На межбанке европейская валюта, как ожидает банкир, будет торговаться в коридоре 40-42 грн.

"Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке все имеющиеся тренды могут быть сохранены. Следует сказать, что важным для снятия определенного напряжения на рынке и в обществе будет четко очерченный график получения макрофинансовой помощи. Пока очевидных угроз для рынка нет", – констатировал эксперт.

Он также добавил, что фактических угроз для курса гривни из-за задержек с международной помощью нет. Этот фактор оказывает на валютный рынок исключительно психологическое давление. "Считаю, что в анализе рынка необходима осторожная сдержанность, ведь иррациональный фактор (панические настроения, немотивированный ажиотаж) может нанести вред для дальнейшей либерализации рынка валют", – предупредил эксперт.

Лесовой уточнил, что Национальный банк (НБУ) будет пытаться максимально уравновесить спрос и предложение, совершая валютные интервенции. Впрочем, по мнению банкира, несмотря на значительные международные валютные резервы, вряд ли регулятор будет тратить больше, чем запланировал. "о нашим оценкам, ежемесячные расходы на валютные интервенции возможны в объеме $2,5-3 млрд", – отметил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европарламенте подсчитали, что Украине не хватит рекордных 50 млрд евро от ЕС, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Финансовая "дыра" страны составляет по 3 млрд евро в месяц, а пакет ЕС предусматривает получение чуть более чем 1 млрд евро в месяц.

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