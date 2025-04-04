По всему миру готовятся переписывать цены на iPhone: насколько подорожают популярные модели

Из-за широких пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, популярные во всем мире смартфоны iPhone могут подорожать. Стоимость мобильных устройств вырасти почти наполовину.

Видео дня

Согласно подсчетам Reuters, если компания Apple решит переложить расходы на конечных потребителей, им придется платить на 43% больше за ее продукцию. Если прогнозы аналитиков оправдаются, цены на смартфоны последнего поколения вырастут так:

iPhone 16 – с 799 до 1142 доллара;

– с 799 до 1142 доллара; iPhone 16 Pro Max с 1 Тб памяти – с 1599 до 2300 долларов;

памяти – с 1599 до 2300 долларов; iPhone 16e – с 599 до 856 долларов.

Согласно официальным данным, Apple продает более 220 миллионов iPhone в год, а самыми большими рынками для компании являются США, Китай и Европа. В настоящее время аналитики отмечают падение продаж iPhone по этим направлениям, объясняя это тем, что новая разработка компании Apple Intelligence (набор функций, включающий в частности доступ к ChatGPT) не смогла заинтересовать покупателей.

Стагнация спроса может создать дополнительное давление на прибыль Apple, особенно если расходы вырастут из-за пошлин. Аналитик CFRA Research Анджело Зино уверен, что компании будет сложно перевести 5-10% расходов на потребителей.

"Мы ожидаем, что Apple отложит любое значительное повышение продаж телефонов к этой осени, когда планируется выпустить ее iPhone 17, поскольку обычно так она справляется с запланированным повышением цен", - считает эксперт.

Недавно Apple частично переместила производства iPhone во Вьетнам и Индию, но даже после этого смартфоны производятся преимущественно в Китае, на товары которого администрация Трампа накладывает 54% пошлин. Впрочем, даже Вьетнам и Индии также не удалось избежать пересмотра торговой политики США – на первый наложили 46% пошлин, а на вторую – 26%. На этом фоне акции Apple упали на 9,3%, что стало для нее самым плохим днем ​​с марта 2020 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Китай нанес удар пошлинами по США в ответ на решение президента Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной. Ограничение вступает в силу 10 апреля. Кроме того, министерство торговли Китая подало иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввело ограничения на экспорт семи видов редкоземельных элементов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!