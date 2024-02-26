На 1 вакансию 60 кандидатов: кому в Украине труднее всего устроиться на работу

Самая высокая конкуренция за рабочие места в Украине зафиксирована в сфере строительство/облицовочные работы, где на 1 вакансию приходится в среднем 60 отзывов. Платить же таким специалистам готовы в среднем 26 858 грн.

На втором месте, по данным крупного кадрового портала, категория "начало карьеры/студенты". Здесь:

на одно объявление приходится 57 отзывов;

средняя предлагаемая зарплата составляет 17 866 грн.

В лидерах также отрасль "реклама/дизайн/PR" – 40 отзывов на 1 объявление. Зарплату таким специалистам предлагают на среднем уровне в 15 125 грн.

"В Украине много отраслей, где существует конкуренция за рабочие места. Это говорит о том, что украинский рынок труда постепенно восстанавливается после полномасштабного вторжения России", – отметили аналитики.

При этом они подчеркнули: достаточно трудно найти работу представителям еще ряда сфер. В частности:

клининг/домашний персонал – 30 отзывов на 1 объявление, средняя предлагаемая зарплата – 12 680 грн;

охрана/безопасность – 30 отзывов на 1 объявление, зарплата – 15 634 грн;

административный персонал/HR/секретариат – 28 отзывов на 1 объявление, зарплата – 18 501 грн;

логистика/склад/доставка – 27 отзывов на 1 объявление, зарплата – 24 354 грн;

производство/рабочие специальности – 24 отзыва на 1 объявление, зарплата – 20 215 грн;

гостинично-ресторанный бизнес/туризм – 20 отзывов на 1 объявление, зарплата – 16 224 грн;

розничная торговля/продажи/закупки – 19 отзывов на 1 объявление, зарплата – 16 696 грн.

Работодатели не хотят платить украинцам хорошие зарплаты

В то же время, по данным исследования другого кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели – об этом заявил 41% участников опроса. При этом несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты их труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

Более того, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты, только 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем за первый год полномасштабной войны в Украине стало больше миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, их число увеличилось на 2863 человека по сравнению с 2021-м – или на 16%.

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