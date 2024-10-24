Ситуация на рынке труда остается сложной: кому легче всего найти работу

Из-за мобилизации в Украине возник дефицит мужчин на рынке труда, открывающий новые возможности для женщин и пенсионеров в рабочих профессиях. Повышение экономической привлекательности этих профессий поможет преодолеть дефицит кадров.

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Об этом сообщила HR-экспертка Татьяна Пашкина в комментарии СМИ. В результате мобилизации многие мужчины покинули свои рабочие места и ушли на фронт, что существенно повлияло на ситуацию с вакансиями.

По данным эксперта, уже есть ощутимый дефицит рабочих кадров во многих сферах. Ощутим дефицит таких работников, как монтажники окон, сантехники, электричества и мастера по ремонту жилых помещений.

Например, жительница Фастова Киевской области рассказала, что после установки новых окон не могла найти мастера для монтажа откосов, поскольку многие из тех, кто раньше выполнял эти работы, служат в ВСУ. Некоторые мастера даже отмечают в своих объявлениях, что они могут приехать на объект, поскольку имеют все необходимые военно-учетные документы и могут передвигаться беспрепятственно.

В связи с дефицитом мужчин на рынке труда, женщины начали овладевать теми профессиями, которые традиционно считались сугубо мужскими. Пашкина отметила, что Государственная служба занятости активно предлагает женщинам овладевать рабочими профессиями. Однако, по ее словам, это лишь "капля в море", поскольку такие работы нельзя выполнять удаленно и требуют физического присутствия.

Среди примеров овладения женщинами новых профессий кейс, когда женщина взяла на себя обязанности кузнеца после того, как ее мужа мобилизовали на фронт. Это иллюстрирует новые реалии рынка труда, где женщины занимаются профессиями, которые до войны не были для них типичными.

Помимо женщин на рынке труда начинают появляться новые возможности для пенсионеров. Во время военного положения многие работодатели обращаются к людям постарше, которые могут продолжать работать. В частности, пенсионеры привлекаются к выполнению физической и технической работы, где есть дефицит кадров из-за мобилизации. Также открываются возможности для профессионального развития молодых людей до 25 лет и тех, кто старше 60 лет.

Особое внимание следует обратить на ситуацию в производственных отраслях, таких как мебельная промышленность и транспорт. В мае Госслужба занятости объявила о дефиците работников в мебельной промышленности, в частности , операторов деревообрабатывающих станков и конструкторов мебели. Такая ситуация тормозит развитие отрасли и требует привлечения новых кадров, включая женщин.

Что касается транспортной сферы, представители отрасли неоднократно отмечали острую нехватку кадров, в частности водителей автобусов и троллейбусов. Выдвинуты предложения об изменении возрастных ограничений для обучения на водителя общественного транспорта, чтобы позволить трудоустраивать молодых людей с 18 лет, что могло бы частично решить проблему.

Одним из главных путей решения проблемы дефицита кадров в рабочих профессиях является повышение экономической привлекательности этих профессий. Как отмечает Пашкина, рабочие профессии должны стать более экономически эффективными, в частности, из-за повышения зарплат и улучшения условий труда. По примеру Европы, где сантехники и другие рабочие имеют высокий социальный статус, в Украине также необходимо повышать уровень уважения таких профессий, что будет способствовать привлечению новых работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к 2030 году в Украине будет не хватать от 5 до 10 миллионов работников, но увеличить трудовые ресурсы можно за счет собственного потенциала страны. Для этого важно расширить участие женщин, ветеранов и других малововлеченных групп населения в экономике.

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