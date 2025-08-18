Устроили земельный дерибан: на Волыни разоблачили коррумпированных чиновников

В Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей, повлекшие миллионные убытки. По оценке генпрокурора Руслана Кравченко, местные чиновники и подрядчики, злоупотребляя служебным положением, устроили земельный дерибан.

Об этом сообщил сам Кравченко. Он напомнил: это не первая волна разоблачения масштабной коррупции на Волыни.

"Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: махинации с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба. ...Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений", – говорится в сообщении.

Кто получил подозрения

Городищенский сельский голова.

По актуальным данным, должность занимает Светлана Соколюк.

По словам Кравченко, она безосновательно подписала "дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии".

Чиновник Волынской ОВА.

За злоупотребление при закупке зерна, которые привели к миллионным убыткам государства.

Чиновники Госгеокадастра.

Они противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника "Гнидавское болото".

Начальник закупок ГП "Волынский облавтодор".

"Вместе с подрядчиком "списал" щебень и его транспортировку, которых никогда не было", – рассказал Кравченко.

Должностные лица Руденского психоневрологического интерната.

Они растратили средства, выделенные на одежду и вещи.

Руководство компании-подрядчика.

"Заработало" на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.

Директор лицея в Камень-Каширском районе.

Он присвоил средства общества на закупку комплекта "Лазертаг" для школьников.

Начальник отдела Маневичского поселкового совета.

Растратил бюджетные средства при закупке топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взялись за "лесную" коррупцию, в результате которой из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн. У подозреваемых обнаружили необоснованных активов почти на 140 грн грн. На этом фоне только за последние недели было объявлено более 40 подозрений.

