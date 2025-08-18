УкраїнськаУКР
Устроили земельный дерибан: на Волыни разоблачили коррумпированных чиновников

Роман Костюченко
В Волынской области разоблачили коррумпированных чиновников

В Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей, повлекшие миллионные убытки. По оценке генпрокурора Руслана Кравченко, местные чиновники и подрядчики, злоупотребляя служебным положением, устроили земельный дерибан.

Об этом сообщил сам Кравченко. Он напомнил: это не первая волна разоблачения масштабной коррупции на Волыни.

"Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: махинации с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба. ...Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений", – говорится в сообщении.

Кто получил подозрения

  • Городищенский сельский голова.

По актуальным данным, должность занимает Светлана Соколюк.

По словам Кравченко, она безосновательно подписала "дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии".

  • Чиновник Волынской ОВА.

За злоупотребление при закупке зерна, которые привели к миллионным убыткам государства.

  • Чиновники Госгеокадастра.

Они противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника "Гнидавское болото".

  • Начальник закупок ГП "Волынский облавтодор".

"Вместе с подрядчиком "списал" щебень и его транспортировку, которых никогда не было", – рассказал Кравченко.

  • Должностные лица Руденского психоневрологического интерната.

Они растратили средства, выделенные на одежду и вещи.

  • Руководство компании-подрядчика.

"Заработало" на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.

  • Директор лицея в Камень-Каширском районе.

Он присвоил средства общества на закупку комплекта "Лазертаг" для школьников.

  • Начальник отдела Маневичского поселкового совета.

Растратил бюджетные средства при закупке топлива.

В Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взялись за "лесную" коррупцию, в результате которой из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн. У подозреваемых обнаружили необоснованных активов почти на 140 грн грн. На этом фоне только за последние недели было объявлено более 40 подозрений.

