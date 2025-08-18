Устроили земельный дерибан: на Волыни разоблачили коррумпированных чиновников
В Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей, повлекшие миллионные убытки. По оценке генпрокурора Руслана Кравченко, местные чиновники и подрядчики, злоупотребляя служебным положением, устроили земельный дерибан.
Об этом сообщил сам Кравченко. Он напомнил: это не первая волна разоблачения масштабной коррупции на Волыни.
"Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: махинации с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба. ...Сегодня прокуроры Волынской областной прокуратуры сообщили еще 10 подозрений", – говорится в сообщении.
Кто получил подозрения
- Городищенский сельский голова.
По актуальным данным, должность занимает Светлана Соколюк.
По словам Кравченко, она безосновательно подписала "дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии".
- Чиновник Волынской ОВА.
За злоупотребление при закупке зерна, которые привели к миллионным убыткам государства.
- Чиновники Госгеокадастра.
Они противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника "Гнидавское болото".
- Начальник закупок ГП "Волынский облавтодор".
"Вместе с подрядчиком "списал" щебень и его транспортировку, которых никогда не было", – рассказал Кравченко.
- Должностные лица Руденского психоневрологического интерната.
Они растратили средства, выделенные на одежду и вещи.
- Руководство компании-подрядчика.
"Заработало" на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.
- Директор лицея в Камень-Каширском районе.
Он присвоил средства общества на закупку комплекта "Лазертаг" для школьников.
- Начальник отдела Маневичского поселкового совета.
Растратил бюджетные средства при закупке топлива.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взялись за "лесную" коррупцию, в результате которой из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн. У подозреваемых обнаружили необоснованных активов почти на 140 грн грн. На этом фоне только за последние недели было объявлено более 40 подозрений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!