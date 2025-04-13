Условия аукционов на строительство 'зеленой' энергетики должны быть приспособлены к крупным проектам – инвестор

"Зеленые аукционы", по которым государство планирует привлечь инвесторов в строительство зеленой энергетики, могут быть успешными, если они будут приспособлены к реализации крупных проектов.

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Об этом пишет коммерческий директор Elementum Energy Роман Волошенюк, отмечая, что пока инвесторы не участвуют в зеленых аукционах из-за ряда недостатков.

"У инвесторов, работающих в Украине, есть гораздо большие проекты строительства, чем предложенные квоты в аукционах – на одного инвестора приходится 25%. Это значительно уменьшает возможность для крупных проектов стать победителями", – сказал Волошенюк.

К примеру, говорит он, мощность Днестровской ветроэлектростанции, которой оперирует Elementum Energy, составляет 100 МВт, соответственно она не попала бы в квоты 2024 года.

По его словам, эксперты рынка предлагают рассмотреть приходящееся на одного инвестора увеличение квот и проценты до 50%. Кроме того, предлагается продлить срок аукционов до 2034 года.

"Сейчас решающая поддержка народных депутатов, чтобы предложения от экспертов и бизнеса нашли свое отражение в изменениях к законодательству", - подчеркивает участник рынка.

Он также отмечает, что среди других моментов, делающих аукционы непривлекательными для потенциальных инвесторов, проблемы с погашением долгов перед инвесторами, а также недостатки механизма финансирования проектов, которые будут реализовываться после победы на зеленых аукционах.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, на энергетическом рынке Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.