Уровень зарплат в Украине колеблется: кто получает больше всего и за что

В Украине средняя зарплата колеблется около 580-600 долларов, чаще всего платят 24-27 тысяч гривен за месяц. Больше всего заработную плату получают работники в сфере IT и финансов, работодатели предлагают 24,5 тыс. грн, а соискатели ожидают около 27,3 тыс. грн.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор одного из профильных порталов для поиска работы Валерий Решетняк на событии "Саммит СЕО 2025", передают СМИ. По словам эксперта, средняя зарплата в валюте в течение последних пяти лет оставалась относительно стабильной – 580-600 долларов.

Когда курс гривны повышается, заработные платы в национальной валюте растут медленнее, но впоследствии догоняют показатели в долларовом эквиваленте. Отмечается, что это подтверждает стабильность доходов работников даже во время военного положения и экономических вызовов.

гш

"Сейчас то, что предлагают работодатели – 24,5 тысячи гривен, а что хотят соискатели – 27,3 тысячи гривен. Разница в 3 тысячи остается стабильной в течение последних полутора лет. Можем сказать, что рынок уже стабилизировался по вакансиям", – уточнил Решетняк.

Сейчас наблюдается постепенное увеличение активности соискателей работы, а средняя зарплата продолжает расти, хотя и колеблется вокруг отметки в 600 долларов из-за динамики официального курса валют. Эксперт отмечает, что это свидетельствует об умеренном оптимизме в секторе труда и готовности работодателей к пересмотру условий оплаты. Опрос, проведенный компанией среди работодателей, показал следующие результаты относительно планов на 2026 год:

54% респондентов планируют повысить зарплаты в ближайшее время;

респондентов планируют повысить зарплаты в ближайшее время; 38% рассматривают такую возможность, но окончательное решение еще не приняли;

рассматривают такую возможность, но окончательное решение еще не приняли; 8% не планируют увеличивать доходы сотрудников.

Что касается изменений в 2025 году, половина компаний уже подняла зарплаты. В частности:

13% для 75% сотрудников;

для 75% сотрудников; 11% для 50-75% подчиненных;

для 50-75% подчиненных; 9% вообще не вводили повышений.

Что влияет на решение о зарплатах

рыночная стоимость позиции – 68% опрошенных;

– 68% опрошенных; бюджет компании и финансовые возможности – 60%;

– 60%; эффективность конкретного работника – 52%;

– 52%; инфляция и экономические факторы – 46%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести единое разрешение, которое одновременно дает иностранцам право работать и временно проживать в стране, заменив две отдельные процедуры одной. Также создадут государственный онлайн-портал, где работодатели будут размещать вакансии, а иностранцы смогут дистанционно подавать заявления на трудоустройство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!