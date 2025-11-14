Правила трудоустройства иностранцев в Украине хотят переписать: что изменится

В Украине планируют ввести единое разрешение, которое одновременно дает иностранцам право работать и временно проживать в стране, заменив две отдельные процедуры одной. Также создадут государственный онлайн-портал, где работодатели будут размещать вакансии, а иностранцы смогут дистанционно подавать заявления на трудоустройство.

Об этом говорится в законопроекте №14211 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства". Главная новация – создание единого разрешения, которое одновременно дает иностранцу право и на временное проживание, и на официальное трудоустройство в Украине.

Сейчас эти документы оформляются отдельно, что увеличивает сроки вдвое и создает дополнительную административную нагрузку как на работодателей, так и на миграционные органы. Правительство предлагает ввести модель, работающую в странах ЕС, одно разрешение – один процесс – одно электронное заявление. Отмечается, что это должно значительно сократить время ожидания и уменьшить количество бюрократии.

Законопроект предусматривает создание Единого государственного веб-портала трудоустройства иностранцев. На нем:

украинские работодатели будут размещать вакансии, открытые для иностранных кандидатов;

иностранцы и лица без гражданства смогут просматривать предложения, подавать заявки и дистанционно оформлять е-разрешение;

все процедуры будут максимально оцифрованы и прозрачны.

После одобрения электронной заявки миграционная служба будет принимать решение о разрешении, что станет основанием для получения визы и легального въезда в Украину. Уже по прибытии иностранец подает оригиналы документов и биометрию для получения вида на жительство.

В документе также определяются отдельные категории иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь свободный доступ к украинскому рынку труда без дополнительных ограничений. Законопроект сейчас оказался в руках парламента. Если депутаты поддержат документ в первом и втором чтениях, новые правила смогут заработать уже после принятия всех подзаконных актов и запуска единого портала.

