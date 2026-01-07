"Укрзализныця" запустила платный Wi-Fi в поездах: какие цены и где уже можно воспользоваться

"Укрзалізниця" запустила платный Wi-Fi в поезде дальнего следования №95/96 Киев – Рахов с тарифом 120 грн в сутки и 10 бесплатными минутами для теста. В случае спроса услугу планируют распространить на другие поезда, тогда как во всех поездах "Интерсити+" скоростной интернет уже работает постоянно.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Первым поездом дальнего следования с интернетом стал №95/96 "Гуцульщина" Киев – Рахов.

Wi-Fi работает во всех вагонах обоих составов, а не только в отдельных классах или зонах. Отмечается, что это принципиальное отличие от предыдущих тестов, когда доступ ограничивался отдельными вагонами или рейсами специального назначения.

Для подключения не требуется предварительная регистрация, ведь пассажиры видят сеть Wi-Fi непосредственно в поезде и могут сразу выбрать тариф. В рамках пилота действует такая тарифная модель:

10 минут бесплатного доступа для каждого пассажира, чтобы проверить качество связи или отправить срочные сообщения;

для каждого пассажира, чтобы проверить качество связи или отправить срочные сообщения; 120 гривен в сутки полный доступ к интернету без ограничений по трафику;

полный доступ к интернету без ограничений по трафику; первые 5 ГБ без каких-либо ограничений по скорости.

Оплатить услугу можно онлайн банковской картой, через Apple Pay или Google Pay. Интернет в поезде обеспечивает Starlink – спутниковая система, которая уже проходила тестирование на отдельных дипломатических рейсах. По данным компании, оборудование продемонстрировало стабильную работу даже в сложных условиях, в частности на участках без мобильного покрытия.

В компании отмечают, что если пассажиры будут активно пользоваться платным Wi-Fi и спрос будет стабильным, компания планирует масштабировать услугу на другие поезда дальнего следования. В то же время скоростной интернет уже доступен на постоянной основе во всех 16 поездах "Интерсити+".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) временно откладывает продажу билетов на часть рейсов после 21 января из-за корректировки графиков на пораженном Фастовском участке. Продажу возобновят утром 8 января, а до того пассажирам стоит быть готовыми к задержкам поездов в пределах 1-2 часов.

