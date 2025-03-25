"Укрзалізниця" приходит в себя после кибератаки: что известно о возобновлении сервисов

Национальный оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця" испытала масштабную кибератаку. В результате основные онлайн-услуги компании, в том числе и покупка билетов на поезда, стали недоступны, но ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, все же сохранила работоспособность.

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OBOZ.UA выяснил, как работают услуги пассажирам, и как приобрести или сдать железнодорожные билеты.

Сервисы "Укрзалізниці" еще восстанавливают

По состоянию на утро 25 марта все еще продолжается возобновление онлайн-сервисов. На сайте перевозчика сказано, что не работают такие услуги, как:

продажа билетов через приложение и сайт;

через приложение и сайт; онлайн сервисы заказа услуг;

заказа услуг; онлайн-поддержка.

"В безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем, продолжается тщательная диагностика бекапов и идентификация всех потенциально вредных элементов. Восстанавливаются сложные связи между разными системами", – сообщили в компании.

Восстанавливать онлайн-инфраструктуру железной дороги помогают специалисты Кибердепартамента СБУ, Государственного центра киберзащиты, Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия (CERT-UA) при Госспецсвязи, а также ИТ-команды мобильного оператора "Киевстар", который тоже недавно проходил восстановление после масштабной атаки.

Билеты – только в кассах

Поскольку купить билеты на поезд онлайн невозможно, работа железнодорожных касс на всех вокзалах была переведена в усиленный режим, а их график расширен. К примеру, в Киеве 24 марта было открыто 18 касс (обычно 8).

Несмотря на сбой в работе онлайн-систем, все поезда продолжают движение четко по графику. Но приобрести билеты можно только на два ближайших дня.

Следует отметить, что билеты на международные поезда, которые до хакерской атаки россиян продавались исключительно онлайн, теперь можно купить в кассе. Но тем, кто купил железнодорожный билет через сайт или приложение заранее и не может его скачать, советуют:

проверить электронную почту – там должно быть письмо с продублированным PDF-билетом;

приходить прямо на посадку в поезд, но желательно по крайней мере за 20 минут до отправки.

Для военнослужащих действуют особые условия: для них билеты могут быть оформлены прямо на борту начальником поезда. Для этого тем, кто купил билет онлайн через сервис Армия+ и не может его загрузить, советуют связаться с работниками "Укрзалізниці" в комментариях на странице компании в Facebook.

Как возвращаются билеты?

Хотя онлайн услуги "Укрзалізниці" недоступны, вернуть билет на поезд можно виртуально. Для этого нужно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на почту [email protected] скан-копию или четкое фото билета и номер телефона пассажира. Заявка будет обработана в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же у "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, получивший название "Гуцульщина".

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