УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Поезд на популярном маршруте сделали особенным: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
261
В Украине появился особенный поезд

В "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". Стоимость же билетов в его купе на рейс 10 марта из Киева составляет 780 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в перечне гарантированных опций "Гуцульщины" будут:

  • новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;
  • приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
  • фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:

  • дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;
  • повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;
  • инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;
  • игротека на борту.

Сколько стоят билеты на новый флагманский поезд

Поезд №95/96 Киев – Рахов отправляется из Киева в 19:57. Прибытие в Рахов – в 09:50.

Отправление из Рахова – 19:43. Прибытие в Киев – 10:01.

На рейс 10 марта из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс, а также женское купе. Стоят они:

  • в плацкарт – 425 грн;
  • в купе – 760 грн;
  • в люкс – 1 833 грн;
  • в женское купе – 760 грн.
Сколько стоят билеты на новый флагманский поезд

Что означает флагманский поезд

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года, или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Гуцульщины" такими являются:

  • 15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
  • №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
  • №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
  • №91/92 Киев – Львов "Леополис";
  • №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
  • №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

"Флагманские поезда маркированы в приложении "Укрзалізниці" специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Ясиня. Рейсы запланированы на период 7-9 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!