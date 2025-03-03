Поезд на популярном маршруте сделали особенным: сколько стоят билеты

В "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". Стоимость же билетов в его купе на рейс 10 марта из Киева составляет 780 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в перечне гарантированных опций "Гуцульщины" будут:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:

дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;

повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротека на борту.

Сколько стоят билеты на новый флагманский поезд

Поезд №95/96 Киев – Рахов отправляется из Киева в 19:57. Прибытие в Рахов – в 09:50.

Отправление из Рахова – 19:43. Прибытие в Киев – 10:01.

На рейс 10 марта из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс, а также женское купе. Стоят они:

в плацкарт – 425 грн;

в купе – 760 грн;

в люкс – 1 833 грн;

в женское купе – 760 грн.

Что означает флагманский поезд

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года, или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Гуцульщины" такими являются:

15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев – Львов "Леополис";

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

"Флагманские поезда маркированы в приложении "Укрзалізниці" специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Ясиня. Рейсы запланированы на период 7-9 марта.

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