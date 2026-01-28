В Украине объявили особый режим движения на железной дороге: к чему должны быть готовы пассажиры

Из-за ситуации с безопасностью в Украине временно ограничат ряд железнодорожных сообщений – в частности на Харьковщине. Чтобы пассажиры могли добраться до пунктов назначения, будут организованы автобусные стыковочные рейсы, а стыковочные рейсы с пригородными электричками заменят некоторые прямые дальние сообщения.

Об этом предупредили в "Укрзалізниці". Компания вводит особый режим движения в прифронтовых регионах, из-за чего возможны внеплановые остановки, а следовательно – задержки поездов, в частности на Харьковщине, Сумщине, Запорожье, Херсонщине.

"Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "вплотную" и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности", – заверили железнодорожники.

Как изменено железнодорожное движение

Ряд сообщений временно ограничивается (в частности на Харьковщине). Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения.

(в частности на Харьковщине). Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения. Некоторые прямые дальние сообщения заменят на стыковочные рейсы с пригородными электричками .

. На отдельных участках (в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность) введен особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность прибытия поездов – в частности с Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсонщины, а также связанных с ними рейсов.

Всех пассажиров, которых затронут указанные изменения, об этом проинформируют отдельно. В "Укрзалізниці" призывают учитывать эту ситуацию при планировании путешествий.

Что предшествовало

В последние месяцы железнодорожная инфраструктура и непосредственно пассажирские поезда систематически становились мишенями для российских обстрелов. Последний такой эпизод произошел 27 января около 16:30 в Изюмском районе Харьковской области, где пассажирский рейс Барвенково – Львов – Чоп во время перегона был атакован дронами-камикадзе Shahed-136.

Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. В момент удара в нем находилось более 200 человек, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадавших были госпитализированы.

Для эвакуированных пассажиров, а также для тех, кто ожидал на станциях обратный рейс, организовали резервные автобусы. Начато уголовное производство по факту военного преступления.

