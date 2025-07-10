"Укрзалізниця" запустила новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила новый поезд – из Чопа в популярный туристический центр Львов. Впрочем, он будет временным: рейсы запланированы лишь на отдельные дни июля. Билеты же на него уже поступили в продажу – и на рейс 17 июля из Чопа стоят (вагон 1 класса) 305,28 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд будет экспериментальным – рейсы будут осуществляться в тестовом режиме.

"В летний период спрос на путешествия между регионами растет. Поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье с Львовщиной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в составе поезда будут купейные вагоны с местами для сидения без спального формата. Нечетные места будут расположены у окна, четные – у прохода.

Расписание нового поезда

Рейсы нового поезда запланированы на 3 дня июля. В частности, 17, 19 и 25-е числа.

Отправление из Чопа – 10:30. Прибытие во Львов – 15:18.

Отправление со Львова – 15:56. Прибытие в Чоп – 20:38.

На маршруте предусмотрено несколько остановок. Они будут осуществляться на станциях:

Батево.

Мукачево.

Свалява.

Воловец.

Славское.

Сколе.

Стрый.

Где купить билеты на новый поезд

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В железнодорожных кассах.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 17 июля из Чопа билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 305,28 грн.

В обратную сторону билеты реализуют в такие же вагоны. Цена – 305,28 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили новый региональный поезд. Он соединит 3 крупных города на Западе страны, и будет ходить по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. При этом сам поезд является экспериментальным – он был выпущен из ремонта и получил 2 класс комфортности. Билеты уже поступили в продажу.

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