Каким был пляж Ланжерон в Одессе 120 лет назад: архивные фото

Одесса – это уникальный портовый город с неповторимым колоритом, где изысканная европейская архитектура исторического центра гармонично сочетается с бескрайними морскими пейзажами. Известная своим богатым культурным наследием и особым юмором местных жителей, эта южная столица всегда привлекала художников, торговцев и путешественников со всего мира.

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Одной из главных визитных карточек города традиционно остается его прибрежная зона, которая на протяжении веков формировала особые традиции отдыха. Именно здесь зарождались первые рекреационные зоны, которые впоследствии превратили обычное портовое побережье в популярный европейский курорт.

В социальной сети Facebook тематическое интернет-сообщество "Старая Одесса" поделилось с пользователями уникальным архивом. В интернет выложили ретро-фотографии, датируемые 1905-1907 годами. Эти кадры позволяют наглядно увидеть, как выглядел знаменитый пляж Ланжерон более века назад, когда нынешняя популярная набережная только начинала обустраиваться для массовых развлечений.

Современный Ланжерон практически полностью утратил аутентичные черты прошлых эпох, уступив место отелям и ресторанам. Единственным безмолвным свидетелем тех времен остается старинная Ланжероновская арка, возведенная в 1830 году по проекту выдающегося архитектора Франца Боффо, которая когда-то служила въездом в частную усадьбу одесского градоначальника Александра Ланжерона. На заре XIX века в этом месте вообще не было привычного песка, зданий или защитных сооружений, ведь оно считалось глухой окраиной, где действовал строгий портовый карантин для прибывающих кораблей и их экипажей.

Ситуация кардинально изменилась в конце позапрошлого века благодаря открытию Александровского парка в 1875 году, что побудило горожан массово отправляться к воде. На побережье появились так называемые закрытые купальни, хотя отвесные прибрежные скалы долгое время мешали развитию полноценной инфраструктуры.

В путеводителях того времени эту территорию описывали как живописную городскую дачу, откуда открывался панорамный вид на акваторию порта. Интересно, что сто лет назад отдых у воды также часто был платным: билеты в купальни разных классов стоили от 5 до 15 копеек, а в стоимость услуги обычно входил прокат пляжного белья.

Чтобы облегчить горожанам путь к волнам, туда проложили маршрут конного трамвая, известного как "конка", где вагоны по рельсам тянули лошади. Поездка из центральной части города к морю и обратно обходилась пассажирам в 15 копеек, а за непосредственный спуск к воде приходилось доплачивать ещё три копейки.

Перед началом Первой мировой войны городские власти выделили колоссальную для того времени сумму в 300 тысяч рублей на масштабную реконструкцию Ланжерона. Планировалось укрепить оползне-опасные склоны камнем, запустить электрический трамвай и построить бальнеологический комплекс с тёплыми морскими ваннами, однако военные события затормозили эти амбициозные планы.

Несмотря на политические потрясения, в дореволюционные и межвоенные времена Ланжерон оставался центром культурной жизни, где функционировали летний театр, павильон для оркестра и ресторан. Привычный для нас вид с широкой полосой мягкого песка побережье приобрело лишь в начале 1960-х годов, когда в Одессе был реализован масштабный проект по созданию искусственных намывных пляжей.

В 1970-х годах здесь бурно развивалось морское сообщение: прогулочные катера курсировали до Морвокзала и Аркадии каждые 15 минут, выполняя роль полноценного общественного транспорта даже в межсезонье.

Эпоха речных трамваев завершилась в начале XXI века, когда старый причал пришёл в упадок и в 2009 году был полностью демонтирован. Новая страница в истории этого места началась в 2005 году со строительства дельфинария "Немо", вокруг которого впоследствии обустроили современную деревянную набережную с фонтанами.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фотографии Одессы, какой был город полвека назад.

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