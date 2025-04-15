"Укрзалізниця" вернула популярную услугу: украинцы отправили сотни обращений

Популярная среди украинцев программа лояльности "Железные друзья" от "Укрзалізниці" снова доступна. Ее работа была приостановлена из-за масштабной кибератаки в конце марта, и это, утверждают в компании, стало причиной для сотен обращений от украинцев.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Доступными стали более 30 предложений от постоянных, а также добавившихся новых партнеров компании.

Найти предложения можно в разделе "Профиль" приложения "Укрзалізниці".

"Прочитали каждое из сотен ваших сообщений, поэтому с сегодняшнего дня перезапускаем нашу программу лояльности. "Железные друзья" возвращаются после временного отсутствия из-за кибератаки. Айда разбирать и обменивать накопленные за это время объятия", – говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзалізниця" 22 марта пережила одну из самых масштабных кибератак в истории. В результате цифровые сервисы, включая всю систему онлайн-покупки билетов были временно отключены.

Что такое программа лояльности "Железные друзья"

Программа лояльности "Железные друзья" позволяет накапливать специальные баллы, называемые обнимашками за каждый километр железнодорожного путешествия. В дальнейшем их можно обменивать на скидки и бонусы от партнеров программы.

Для участия в программе следует загрузить приложение "Укрзалізниці". После чего:

зарегистрироваться в нем

покупать билеты, накапливая обнимашки.

"Укрзалізниця" вернула обнимашки

Ранее "Укрзалізниця" вернула сами обнимашки. После кибератаки на компанию все бонусы пропали и украинцы не могли ими воспользоваться.

Кроме того, компания добавила бонусные 10 тыс. балов каждому пассажиру. Это – одна из обещанных компенсаций за неудобства, с которыми клиенты столкнулись в результате кибератаки.

Ранее же "Укрзалізниця" уже восстановила все основные и ряд дополнительных онлайн-функций. В частности, в ее приложении снова отображаются железнодорожные билеты, которые были куплены до кибератаки.

Так, каждый пользователь приложения может восстановить свой билет, приобретенный ранее. Чтобы это сделать, нужно:

зайти в свой аккаунт в приложении "Укрзалізниці";

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Жмеринку. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 21 апреля.

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