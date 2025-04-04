Украинцы отправили тысячи обращений: "Укрзалізниця" вернула долгожданную услугу

В приложение "Укрзалізниці" (УЗ) для онлайн-покупки билетов вернули "Обнимашки". Это программа лояльности, по которой пассажиры накапливали бонусные баллы и могли тратить на скидки в различных компаниях-партнерах. После кибератаки на компанию все бонусы пропали, и украинцы заваливали УЗ жалобами и просьбами вернуть накопленные баллы, ведь их собирали месяцами и даже годами.

Видео дня

Об возвращении услуги сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" 4 апреля. OBOZ.UA проверил и убедился – баллы в "Обнимашках" действительно восстановились, но вот предложения от партнеров еще не отображаются.

Кроме того, УЗ добавила бонусные 10 тыс. балов каждому пассажиру. Это – одна из обещанных компенсаций за неудобства, с которыми клиенты столкнулись в результате кибератаки.

Также отмечается, что бонусная программа была недоступна 13 дней, и за это время пассажиры засыпали компанию вопросами о своих баллах. "Мы получили тысячи ваших обращений, прочли каждое из них – и не остановились, пока не вернули каждую "обнимашку" ее законному владельцу", – заявили в УЗ.

"Скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные обнимашки, вернутся чуть позже, так что есть время накопить побольше во время пасхальных путешествий. Продолжаем движение", – отметили в УЗ.

Ранее компания уже восстановила все основные и ряд дополнительных онлайн-функций. В частности, в приложении снова отображаются железнодорожные билеты, которые были куплены до кибератаки.

Так, каждый пользователь приложения может восстановить свой билет, приобретенный ранее. Чтобы это сделать, нужно:

зайти в свой аккаунт в приложении "Укрзалізниці";

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

Также возвращен еще ряд дополнительных онлайн-услуг:

оформление льготных билетов для студентов;

оформление для лиц с инвалидностью;

онлайн-таблица вокзалов;

покупка билетов из спецрезерва "Укрзалізниці" через приложение "Армия+";

Компания также работает над восстановлением верификации через Дія.Підпис и автовыкупа билетов.

Напомним, "Укрзалізниця" 22 марта пережила одну из самых масштабных кибератак в истории. В результате цифровые сервисы, включая всю систему онлайн-покупки билетов были временно отключены.

Как сообщал OBOZ.UA, также УЗ запускает официальные каналы в соцсетях о движении пригородных поездов. В них будут рассказывать, в частности, о задержках и назначениях новых рейсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!