В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Жмеринку. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 21 апреля. Билеты же в купе на рейс со столицы стоят 231,96 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд будет останавливаться в Виннице, а также в:

Вишневом;

Казатине;

Калиновке;

Гнивани.

"Назначаем дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка на 21 апреля. В составе плацкартные, купейные вагоны и вагон СВ, чтобы каждый мог выбрать удобный формат путешествия", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 07:47. Прибытие в Жмеринку – 12:13.

Отправление со Жмеринки – 16:10. Прибытие в Киев – 20:30.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить в:

приложении "Укрзалізниці";

на официальном сайте перевозчика;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 21 апреля из Киева в продаже доступны билеты классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 172,06 грн;

купе – 231,96 грн;

люкс – 467,08 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона – класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина". Стоимость билета в плацкарт этого поезда (рейс 14 апреля из Киева) составляет 491,37 грн.

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