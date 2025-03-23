'Укрзалізниця' продолжает восстановление онлайн-сервисов после сбоя: где можно приобрести билеты

В компании "Укрзалізниця" по состоянию на вечер воскресенья, 23 марта, продолжают возобновлять работу онлайн-сервисов из-за масштабного сбоя. Билеты на поезда можно купить только в кассах железнодорожных вокзалов.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УЗ. Там отметили, что специалисты "работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления".

"Сегодня наши кассы и кассиры по всей стране, дежурные по вокзалу, вокзальные "ангелы", поездные бригады, работники станций приняли на себя повышенную нагрузку. Чтобы пока длится восстановление онлайн-сервисов, движение ни на минуту не останавливалось и все могли ехать", – сказано.

В то же время в УЗ уточнили, что есть возможность в онлайн формате вернуть билет на поезд отправлением 23-24 марта. Для этого необходимо хотя бы за час до рейса отправить на электронную почту [email protected] скан-копию или четкое фото билета и номер телефона.

Возврат состоится в течение трех суток с момента возобновления работы систем.

В то же время в Министерстве обороны сообщили, что железнодорожные билеты в мобильном приложении для военных Армія+ также временно недоступны из-за системного сбоя в УЗ.

Военнослужащие могут оформить билеты во всех кассах вокзалов, в частности приоритетно в кассах для военных, или непосредственно на борту, обратившись к начальнику поезда.

Если билет был приобретен в Армиі+, но не сохранен, следует написать в службу поддержки в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта в IT-системе "Укрзалізниці" произошел технический сбой. Из-за него недоступны онлайн-сервисы, в частности, приобретение билетов.

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