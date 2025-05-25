'Укрзалізниця' продлила ограничение маршрута ряда поездов до Ворохты: подробности

По состоянию на вечер 25 мая восстановление железнодорожной инфраструктуры на участке Ясиня – Вороненко продолжалось. Из-за этого "Укрзалізниця" продлила ограничения маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта.

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Пресс-служба УЗ предупредила, что такие ограничения будут продолжаться в течение всего понедельника, 26 мая. Какие именно поезда будут курсировать до/из Ворохты:

- №95/96 Киев – Рахов – Киев;

- №5/6 Запорожье – Ясиня – Запорожье;

- №15/16 Харьков – Ясиня – Харьков;

- №25/26 Одесса – Ясиня – Одесса;

- №357/358 Киев – Ясиня – Киев;

- №33/34 Кривой Рог – Ясиня – Кривой Рог.

"Как и раньше, пассажиров этих рейсов будут доставлять автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов", – отметили представители компании.

Напомним, что восстановление железнодорожной инфраструктуры необходимо на месте провала земной породы и просадки пути из-за оползня, который произошел в четверг, 22 мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине будет курсировать новый поезд №220/219 между Киевом и Днепром. Впрочем, временно – рейсы запланированы лишь на 6, 8 и 13 июня. Билеты уже поступили в продажу.

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