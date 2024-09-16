"Укрзалізниця" прекратила продажу билетов на поезд в Польшу: какая причина и возобновят ли движение

"Укрзалізниця" прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская – Варшава, начиная с 22 сентября. Это связано с истечением срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут.

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Об этом сообщил член правления ОО "Линия 102" Виктор Гальчинский. Переговоры между сторонами по продлению соглашения продолжаются, но достичь консенсуса пока не удалось.

Маршрут Рава-Русская – Варшава, функционирующий уже почти год, является самым быстрым сообщением между Львовом и польской столицей. Польское Министерство внутренних дел в свое время выразило поддержку безопасности этого маршрута, подчеркивая его важность для регионального транспортного сообщения. Несмотря на это, неудовлетворительная скорость переговоров по продлению маршрута ставит под угрозу его дальнейшее функционирование.

В настоящее время польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity выразила заинтересованность в обслуживании этого маршрута и подала заявку к польскому регулятору Urząd Transportu Kolejowego. Однако шансы получить разрешение до 21 сентября остаются минимальными. Обе стороны – "Укрзалізниця" и SKPL уверяют, что намерены сохранить этот успешный маршрут, но переговоры идут тяжело.

Кроме того, под угрозой оказалось также планируемое локальное международное сообщение евроколеей Перемышль – Хырев – Загуж, которое планировалось на декабрь 2024 года. Предыдущие планы по продвижению польского поезда были отменены из-за решения польской пограничной службы.

Последние события подчеркивают, что "синдром Линии 102" – блокирование проектов из-за отсутствия договоренностей – становится все более очевидным в украинско-польских отношениях, особенно в сфере железнодорожного транспорта. Несогласованность в вопросах пограничного контроля и нерешенные вопросы с инфраструктурными проектами угрожают дальнейшей реализации запланированных сообщений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за наводнений в Польше и Чехии некоторые международные железнодорожные маршруты отменены или ограничены, в частности рейсы между Прагой и Перемышлем. "Укрзализныця" сотрудничает с европейскими операторами и позволяет пассажирам бесплатно пересаживаться на другие поезда в случае задержек.

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