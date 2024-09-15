Польша и Чехия отменили ряд железнодорожных рейсов: какие поезда будут ехать в объезд

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд рейсов. Укрзалізниця позволяет пассажирам бесплатно пересаживаться на другие рейсы в течение суток без обмена билетов, а поезда из Праги в Чоп будут ехать в объезд с небольшой задержкой.

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Об этом сообщила Укрзалізниця. "Поезда из Праги в Чоп и обратно будут ехать в объезд с задержкой, но эти рейсы не отменяются ", – говорится в сообщении.

Украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги. Это касается рейсов с прибытием как сегодня, так и завтра. Поезда из Праги на Перемышль и обратно пока остаются отмененными из-за затопления инфраструктуры. Кроме того, по информации Укрзализныци не курсирует на затопленном пограничном участке важный пересадочный поезд 105/106 Грац – Вена – Перемышль.

Это создает дополнительные неудобства для пассажиров, поскольку отсутствие своевременного сообщения может повлиять на их дальнейшие поездки из-за задержек или переносов рейсов. Украинская железная дорога оперативно отреагировала на ситуацию и находится на постоянной связи с железнодорожными операторами Польши и Чехии.

Компания готова гибко организовать стыковки для пассажиров, пострадавших от изменений в графике. Для всех, кто имел билеты на сегодняшние поезда из Праги в Чоп или Перемышль, Укрзалізниця предлагает бесплатную пересадку на любой аналогичный рейс в течение суток. Это означает, что украинские пассажиры могут сесть на любой другой поезд в том же направлении, не требуя обмена билетов.

Пассажиры, следующие из Украины на стыковки в направлении Праги, должны внимательно следить за расписанием. В связи со сложной ситуацией существует высокая вероятность необходимости переночевать в городе стыковки. Рекомендуется связаться с польскими или чешскими железнодорожными операторами, чтобы получить актуальную информацию о следующих рейсах и изменениях в расписании.

Укрзалізниця отмечает важность следить за официальными новостями и сообщениями от железнодорожных операторов Чехии и Польши. Компания держит ситуацию под контролем и готова адаптировать свои планы в зависимости от дальнейших изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие.

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