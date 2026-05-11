"Укрзалізниця" обновила правила по билетам на поезда: что изменилось для украинцев

"Укрзалізниця" изменила условия возврата билетов на поезда – со 2 мая. Обновления коснулись, в частности, суммы, которая будет возвращена пассажиру в случае отказа поездки. Теперь чем ближе сдается билет к дате отправления, тем меньше денег за него отдаст перевозчик.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Изменения касаются исключительно поездов, совершающих рейсы по Украине.

Т.е., на международные поезда обновления не распространяются.

Для военнослужащих Сил обороны, покупающих билеты через Армию+, никаких ограничений не запланировано.

Сколько денег будут возмещать при возврате билетов

В целом же, отмечается, новая модель возврата билетов основывается на фактическом периоде для реализации билетов. Т.е., учитывается не только дата начала продажи билетов, но и сколько дней осталось до отправки на момент возврата билета.

При этом, подчеркивается, такой подход используется как для билетов, продажа которых стартует за 20 дней до отправки поезда, так и для тех ,которые начинают продавать менее чем за 14 дней до поездки. Так, для билетов с горизонтом продаж 20 суток:

при возврате билетов за 15-20 дней до рейса возвращается 100% суммы;

10-14 дней – 95-90% суммы;

9-5 дней – 75%;

4-1 день – 50%;

менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправки – только стоимость плацкарты.

В последнем случае, отмечается, речь идет о небольшая часть стоимости ж/д билета, удостоверяющей право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне. Т.е., без стоимости самой перевозки.

Для билетов с горизонтом продаж 10 суток:

возврат билета за 10 дней до отправки предусматривает возврат 95% стоимости;

за 5-9 дней до отправки – 75% стоимости;

за 1-4 дня – 50% стоимости;

через 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Зачем вводят новые правила

В целом, рассказали в "Укрзалізниці", ожидается, что новые правила будут понуждать украинцев возвращать билеты сразу после изменения планов на поездку. Что, подчеркивается, должно сделать освободившиеся места более доступными для других пассажиров.

"Также новые правила возврата станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в момент станет невыгодной практикой. Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих затрат на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов", – обїяснили железнодорожники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Они произведены в Украине и уже вошли в состав флагманского поезда №81 "Сакура", который с 28 апреля начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом.

