"Укрзалізниця" назначила поезд на популярном маршруте: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный туристический центр Трускавец. Этот поезд будет временными – рейсы запланирован на семь дат в апреле-2025. Стоимость билетов в плацкарт стартует от 460 грн, а в купе – от 835 грн (в разные дни недели цены могу отличаться).

Видео дня

О назначении дополнительного поезда сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". "Весна – идеальное время, чтобы восстановить силы, а мы позаботились, чтобы добраться до курорта было еще удобнее. Поезд №159/160 Киев – Трускавец будет курсировать еще на несколько дополнительных дат", – говорится в сообщении.

Расписание поезда 159/160 Киев – Трускавец

Дополнительный поезд будет курсировать 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года с остановками во Львове и Дрогобыче;

2025 года с остановками во Львове и Дрогобыче; Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.

Отправление из Трускавца – 31 марта в 8:33. Прибытие в Киев – 19:11;

Время в пути в Трускавец составляет 9 часов 21 минуту, в обратном направлении – 10 часов 8 минут.

Сколько стоят билеты

На рейс 5 апреля (суббота) из Трускавца в Киев билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 460 грн;

купе – 835 грн;

люкс – 2 036 грн.

В другие дни недели стоимость билетов может отличаться. В частности, в пятницу и воскресенье пассажирам придется заплатить уже:

за плацкарт – 495 грн;

купе – 908 грн;

люкс – 2 224 грн.

Напомним, во вторник и среду цена билетов на поезда снижается на 10%, в пятницу и в воскресенье – увеличивается на 10%. В остальные дни стоимость не меняется и остается на базовом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, после кибератаки на "Укрзалізницю" украинцам вернули еще несколько важных функций в приложении УЗ. Таким образом, большинство онлайн-сервисов компании уже восстановлено.

При этом глава компании Александр Перцовский заявил, что полное восстановление ИТ-сервисов УЗ будет продолжаться еще минимум несколько недель, а грузовые сервисы заработают до конца первой декады апреля. В то же время возобновление закупочной системы может занять гораздо больше времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!