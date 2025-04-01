Когда полностью возобновят работу онлайн-сервисов "Укрзалізниці": в компании озвучили сроки

Кибератака на "Укрзалізницю" (УЗ) стала самой масштабной в истории компании. Полное восстановление ИТ-сервисов будет продолжаться еще минимум несколько недель, а грузовые сервисы заработают до конца первой декады апреля. В то же время возобновление закупочной системы может занять гораздо больше времени.

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Об этом рассказал глава компании Александр Перцовский в комментарии Forbes Ukraine. После атаки вся система продаж билетов работала только через кассы на вокзалах.

Для организации процесса на местах были привлечены специальные специалисты, которые контролировали очереди и обеспечивали приоритетный доступ в кассы для военных, пассажиров с детьми и людей с инвалидностью. По словам Перцовского, пассажирские сервисы должны полностью восстановиться к концу этой недели, а сервисы грузовых перевозок – к концу первой декады апреля.

В то же время возобновление закупочной системы может занять гораздо больше времени. "Эту информацию, возможно, придется собирать по крупице. Клиенты этого не почувствуют, но это важно для оптимизации наших процессов", – отметил глава УЗ.

По словам Перцовского, целью атаки было посеять хаос. "Мы не говорим, что атаковали именно военные перевозки, но они точно не уязвимы. Военные перевозки координируются по закрытым аналоговым системам, а не цифровым", – пояснил он.

Несмотря на сбой, ни один пассажирский поезд не остался пустым – большинство пассажиров покупали билеты заранее, а остальные смогли сделать это в кассах. Компания также открыла для бизнеса бесплатный доступ к постороннему сервису "АРМ Грузоотправителя" от TMSoft для оформления грузовых перевозок. В то же время в "Укрзалізниці" уверяют, что этот вендор уже более 10 лет сотрудничает с компанией, и никакая связь между атакой и этим сервисом пока не установлена.

За последние годы "Укрзалізниця" испытала сотни кибератак, однако нынешняя была самой масштабной и спланированной. "Частные компании тратят на ИТ-архитектуру и киберзащиту десятки миллионов долларов. Нам нужно вкладывать в это направление не меньше ", – отметил Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после масштабной кибератаки "Укрзалізниця" (УЗ) возобновила возможность оформления льготных билетов для студентов. Перед этим стало доступное оформление для лиц с инвалидностью и возвращена онлайн-таблица вокзалов.

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