Украинцам вернули еще несколько важных функций в приложении УЗ: какие услуги уже доступны

Военные снова могут покупать билеты из спецрезерва "Укрзалізниці" через приложение Армия+ после возобновления сервисов. На прошлой неделе эта возможность временно исчезла из-за масштабной кибератаки, поразившей цифровые системы перевозчика. Также была восстановлена верификация через Дія. Підпис для международных рейсов с повышенным спросом.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Эта возможность была временно недоступна из-за атаки, продолжавшейся несколько дней, но теперь железнодорожный перевозчик возобновил свою интеграцию с национальной программой поддержки военных.

На прошлой неделе "Укрзалізниця" испытала один из самых масштабных кибератак в истории. В результате, часть цифровых сервисов, включая систему бронирования билетов для военных, была временно отключена. Однако благодаря усилиям ИТ-команды компании большинство сервисов уже восстановлено, а военнослужащие снова могут бронировать билеты из спецрезерва.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, сотрудничество с "Укрзалізницею" в рамках программы "Плюсы" продолжается с самого ее запуска, и компания оперативно преодолела технические трудности, вызванные атакой. За это время из спецрезерва военные приобрели 15 600 билетов на поезда.

По состоянию на начало апреля компания возобновила 90% цифровых сервисов. В ближайшие дни снова заработает:

портал заказа дополнительных услуг;

программа лояльности для пассажиров;

отображение ранее приобретенных билетов, временно пропавших из-за атаки.

Также вернулась верификация через Дія. Підпис для наиболее ажиотажных международных рейсов, что позволит сделать бронирование более прозрачным и удобным для пассажиров. Кроме того, вернулся сервис мониторинга и автовыкупа билетов на сайте и в приложении.

Что касается грузовых перевозок, то все документы оформляются в бумажном виде, а полное восстановление цифровых сервисов ожидается в первой декаде апреля. "Продолжаем работу, чтобы уже вскоре пассажирам стал доступен весь набор привычных удобных функций", - отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кибератака на "Укрзалізниці" (УЗ) стала самой масштабной в истории компании. Полное восстановление ИТ-сервисов будет продолжаться еще не менее нескольких недель, а грузовые сервисы заработают до конца первой декады апреля.

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