"Укрзалізниця" назначила новый поезд в Польшу: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на новый международный поезд Черновцы – Рава-Русская – Варшава. Купить их можно в приложении перевозчика, а общая стоимость поездки составит около 2 230 грн (на рейс 15 декабря).

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Об этом рассказали в самой "Укрзалізниці". Там отметили: в первй рейс поезд отправиться 15 декабря.

При этом подчеркивается: с его помощью жители ряда городов "смогут быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов". В частности, компания опубликовала расписание для:

Черновцов и Тернополя.

Отправление из Черновцов – в 07:03. Из Залещиков – в 08:26. Из Чорткова – в 09:26. Из – Тернополя в 11:12.

Прибытие в Раву-Русскую – в 15:19. Пересадка на польский поезд, отправление в 15:56.

Прибытие в Люблин – в 19:59. В Варшаву-Центральную в 22:20.

В обратный путь поезд будет отправляться из Варшавы-Центральной в 05:40. Из Варшавы-Сходней – в 05:49. Из Люблина – в 08:11. Прибытие в Раву-Русскую – в 13:42.

В Раве-Русской будет осуществляться пересадка на поезд "Укрзалізниці". Отправление – в ​​14:32. Прибытие во Львов – в 16:00. В Тернополь – в 18:24. В Чортков – в 20:15. В Залещики – в 21:27. В Черновцы – в 22:46.

Коростеня та Дубно.

Поезд "Интерсити+" №743/744 Дарница – Львов – Славско отправляется из Коростеня в 08:06. Из Дубно – в 10:30. Прибытие во Львов – в 11:59.

Далее пересадка на поезд №866/865-766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава. Отправление из Львова в 13:29.

Обратный рейс: прибытие из Варшавы и Люблина во Львов в 16:00. Потом – пересадка на поезд "Интерсити+": отправление из Львова в 16:30. Прибытие в Дубно – в 18:02, в Коростень – в 20:40.

Ривного.

Отправление из Ривного – на поезде №804 в 06:46. Прибытие во Львов – в 09:33.

Далее – пересадка на поезд №866/865-766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава. Отправление со Львова – в 13:29.

Обратный рейс: прибытие из Варшавы и Люблина во Львов в 16:00. Далее – пересадка на региональный поезд №806 Львов – Ровно: отправление со Львова – в 16:37. Прибытие в Ровно – в 19:30.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Общая стоимость поездки из Черновцов в Варшаву (рейс 15 декабря) стоит около 2 230 грн. При этом:

цены на билеты на поезд из Черновцов в Раву-Русскую составляют 308 грн за поездку в 1 классе и 223 – во втором;

из Равы-Русской в Варшаву – 2 006 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила традиционный туристический поезд "Лыжный экспресс". Он будет курсировать от станции Дарница в Киеве до Славска во Львовской области. Первый рейс назначен на 19 декабря. Стоимость билетов в 1 класс на рейс 19 декабря из Дарницы составляет 902,46 грн.

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