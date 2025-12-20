"Укрзалізниця" изменила популярный рейс: из-за обстрелов появились новые билеты

В Украине назначена дополнительная группа вагонов на поезда в Кишинев – из Одессы и Киева. Это связано с осложнением пересечения границы другими видами транспорта из-за российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий. Билеты на эти рейсы поступят в продажу сегодня в течение дня. Поездки доступны на даты, начиная с 20 декабря.

"Мониторинг потребностей на железнодорожные сообщения продолжается. При необходимости вместимость поезда будет увеличиваться, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного передвижения пассажиров обеих стран.Россия продолжает террор гражданского населения. Она ежедневно обстреливает критическую, портовую и логистическую инфраструктуру. Продолжаются работы по ликвидации последствий и обеспечения альтернативных логистических путей", – сообщили в министерстве.

Об увеличении количества вагонов также рассказали и в "Укрзалізниці". Там отметили, что пересекать границу другими видами транспорта стало сложно.

"Это стало оперативной реакцией Укрзализныци на осложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта. "Укрзалізниця" продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной", – отметили в "Укрзалізниці".

