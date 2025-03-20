"Укрзалізниця" изменила маршруты, однако движение продолжается: какие поезда идут с задержкой из-за российских обстрелов

В результате обстрелов Кировоградщины была повреждена железнодорожная инфраструктура, что повлекло значительные задержки и изменение маршрутов поездов. В настоящее время больше всего задерживаются поезда на направлениях Днепр – Одесса и Кривой Рог – Одесса.

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Об этом сообщает "Укрзалізниця". В настоящее время, по состоянию на 09:30, 20 марта, задерживаются следующие поезда:

№53/54 Днепр – Одесса (+3:40);

№253/254 Кривой Рог – Одесса (+3:40);

№67/68 Киев – Варшава (+1:52);

№351/352 Киев – Кишинев (+1:12);

Ночью в 02:00 была разрешена посадка на поезд №790/789 Кропивницкий – Киев, а в 02:11 он отправился в рейс. Поезд №7 Харьков – Одесса продолжил движение через Кропивницкий под резервным тепловозом. Уже в 02:30 движение через станцию Кропивницкий было полностью восстановлено, а все пассажиры из задержанных поездов пересажены на альтернативные маршруты.

В результате вечерних обстрелов Кировоградщины железнодорожная инфраструктура получила повреждения. Поэтому "Укрзалізниця" была вынуждена изменить маршруты некоторых поездов, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. Оценить масштаб разрушений и начать полноценное восстановление можно будет только после завершения воздушной тревоги.

Из соображений безопасности было принято решение об изменении маршрутов для ряда поездов дальнего сообщения. Среди них:

№53 Днепр – Одесса;

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;

№7 Харьков – Одесса;

№128 Львов – Запорожье;

№52 Одесса – Запорожье.

Поезда будут курсировать по обходному маршруту, что приведет к задержке не менее чем на три часа. В то же время "Укрзалізниця" уверяет, что ни один рейс не будет отменен. Для пассажиров, которые должны были отправиться из Кировоградщины, организованы довозы до основных станций утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Рейс №790 Кропивницкий – Киев пока не отправляется. В целях безопасности он отправится только после тщательного осмотра инфраструктуры на предмет возможных повреждений. Все пассажиры и железнодорожная бригада временно находятся в укрытии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении : №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясину. Стоимость билетов в купе поезда на рейс 25 марта (в Ивано-Франковск) составляет 388,14 грн.

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