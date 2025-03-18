"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда на популярном направлении: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении: №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясини. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 25 марта (до Ивано-Франковска) составляет 388,14 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Из Киева поезд будет отправляться в 23:00. Прибытие в Ясини – в 14:17.
- Отправление со станции Ясиня – в 18:05.
"Продолжаем маршрут поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск еще дальше – до Ясини. Максимальный комфорт в пути – купейные и плацкартные вагоны, возможность полноценного сна, чай, кофе, красивый вид за окном", – говорится в сообщении.
Где купить билеты на поезд
- На сайте "Укрзалізниці".
- В приложении перевозчика.
Сколько стоят билеты на поезд
На момент выхода публикации билетов в Ясиня на сайте "Укрзалізниці" не было. Однако на рейс 25 марта из Киева в Ивано-Франковск (отправлениев 23:00) их продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:
- плацкарт – 254,39 грн;
- купе – 388,14 грн.
Правила покупки билетов на поезда обновили
Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":
- риобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.
- "Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.
У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".
"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: № 168/167 Львов – Одесса – Львов. Дело в том, что он был временным.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!