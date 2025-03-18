"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда на популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении: №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясини. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 25 марта (до Ивано-Франковска) составляет 388,14 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Из Киева поезд будет отправляться в 23:00. Прибытие в Ясини – в 14:17.

Отправление со станции Ясиня – в 18:05.

"Продолжаем маршрут поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск еще дальше – до Ясини. Максимальный комфорт в пути – купейные и плацкартные вагоны, возможность полноценного сна, чай, кофе, красивый вид за окном", – говорится в сообщении.

Где купить билеты на поезд

На сайте "Укрзалізниці".

В приложении перевозчика.

Сколько стоят билеты на поезд

На момент выхода публикации билетов в Ясиня на сайте "Укрзалізниці" не было. Однако на рейс 25 марта из Киева в Ивано-Франковск (отправлениев 23:00) их продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 254,39 грн;

купе – 388,14 грн.

Правила покупки билетов на поезда обновили

Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":

риобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.

"Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: № 168/167 Львов – Одесса – Львов. Дело в том, что он был временным.

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