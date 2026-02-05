"Укрпочта" выпустила милую марку с тюленем: сколько стоит и чему посвящена

"Укрпочта" к 30-летию антарктической станции "Академик Вернадский" выпустила милую марку с тюленем, стоимость одной марки составляет 24 грн, а марочного листа — 216 грн. Приобрести выпуск можно в отделениях Укрпочты по всей Украине, в официальном онлайн-магазине и в филателистических магазинах.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрпочта". 6 февраля 2026 года Украина отмечает знаковую дату – 30 лет с тех пор, как на ледяном континенте развевается украинский флаг.

Именно в этот день в 1996 году Великобритания передала Украине антарктическую станцию "Фарадей", которая впоследствии получила название "Академик Вернадский". За три десятилетия она превратилась не только в символ украинского присутствия в Антарктике, но и в мощный научный центр мирового уровня.

К 30-летию станции "Академик Вернадский" Укрпочта подготовила особый филателистический выпуск. С 6 февраля 2026 года в обращение вводится почтовая марка "30 лет антарктической станции "Академик Вернадский", которая действительна для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях страны.

Главным героем выпуска стала милая марка с тюленем – тюлень Ведделла, один из самых известных жителей окрестностей станции. В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что этот образ символизирует не только природу Антарктики, но и уважение к ученым, которые уже три десятилетия работают в сверхсложных условиях "края света".

Марка имеет номер № 2223 и формат 40×40 мм (диаметр изображения 35 мм). Ее номинал – U, что соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов или почтовой карточки.

Тираж марки составляет 630 тысяч экземпляров. Также выпущено 15 тысяч конвертов "Первый день", 15 тысяч карточек и 400 презентационных папок. Печать осуществлена офсетным способом на полиграфическом комбинате "Украина". Почтовый набор к 30-летию станции "Академик Вернадский" доступен в отделениях Укрпочты по всей Украине, в онлайн-магазине на официальном сайте оператора, а также в специализированных филателистических магазинах.

Сейчас на "Академике Вернадском" изучают практически всю геосферу – от живых организмов и океанических процессов до климата, магнитного поля Земли и космической погоды.

Исследования ведутся круглогодично и не прекращались даже в самые тяжелые периоды во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны с Россией. Некоторые ряды наблюдений на украинской станции являются одними из самых длинных в Антарктике климатические данные собирают с 1947 года, магнитное поле Земли с 1954-го, а концентрацию озона с 1957-го. Именно эти данные позволяют ученым во всем мире отслеживать глобальные изменения планеты.

Кроме самой станции, Украина имеет и научно-исследовательское судно ледового класса "Ноосфера". Оно обеспечивает логистику, ротацию экспедиций и проведение морских исследований, в частности в рамках международного сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" официально представила ребрендинг и новый логотип в виде буквы "У", символизирующей Украину и Укрпочту. Обновление стиля будет происходить постепенно и без значительных затрат, а его главная идея – усиление украинской идентичности и отказ от советского визуального наследия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!