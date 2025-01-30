"Укрпочта" изменит сроки доставки: сколько придется ждать посылку

С3 февраля 2025 года "Укрпочта" сокращает срок доставки внутри страны до одного дня, что значительно улучшит скорость и качество почтовых услуг. Это станет возможным благодаря оптимизации логистики, обновлению маршрутов и расширению сортировочных центров.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Ранее средний срок доставки посылок по Украине составлял 2-3 дня в зависимости от расстояния между отправителем и получателем.

Однако после модернизации почтовой сети и внедрения новых логистических решений "Укрпочта" переходит на ускоренный формат работы. Основные изменения в работе доставки:

отправления, оформленные до определенного времени (например, до обеда), будут отправляться в тот же день и прибывать к получателю на следующий день;

увеличится частота перевозок между городами и расширится сеть автоматизированных сортировочных центров;

усовершенствуется система курьерской доставки для предприятий и интернет-магазинов;

будут оптимизированы маршруты логистики, что позволит сократить время на транспортировку.

Сокращение сроков доставки к 1 дню будет охватывать как крупные города, так и отдаленные населенные пункты. Это означает, что клиенты по всей стране смогут получать свои посылки гораздо быстрее, независимо от географического положения.

Что изменится для клиентов "Укрпочты"

для бизнеса: ускоренная доставка существенно улучшитлогистику для интернет магазинов, что позволит им быстрее обрабатывать заказы и сокращать время ожидания для покупателей. Компании смогут оперативнее доставлять документы и важные грузы между регионами.

ускоренная доставка существенно улучшитлогистику для интернет магазинов, что позволит им быстрее обрабатывать заказы и сокращать время ожидания для покупателей. Компании смогут оперативнее доставлять документы и важные грузы между регионами. для обычных пользователей: жители даже малых городов и сел получат доступ к быстрой доставке без дополнительных затрат. Письма, подарки и посылки для родных теперь будут приходить гораздо быстрее.

Игорь Смилянский также отметил, что на этом изменения не завершаются. В будущем компания планирует:

дополнительное расширение сети сортировочных центров;

увеличение количества курьерских доставок по всей стране;

по всей стране; развитие цифровых сервисов, что позволит клиентам проще отслеживать посылки и пользоваться почтовыми услугами онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам разрешили тратить деньги "Национального Кэшбека" на "Укрпочте" не только на оплату услуг, но и на приобретение товаров отечественного производства. В частности, продукты питания.

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