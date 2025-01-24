На "Укрпочте" появилась новая услуга: кому будет доступна

Украинцам разрешили тратить деньги "Национального кэшбека" на "Укрпочте" не только на оплату услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства. В частности, продуктов питания.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что за деньги программы также можно будет приобрести:

бытовую химию;

хозтовары.

"Кроме того, средства накопленные на карте Национальный кэшбек можно использовать для оплаты мобильной связи, почтовых и коммунальных услуг, подписки на периодические издания, приобретение художественных марок. А также для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: появление возможности покупать на "Укрпочте" различные товары является важным и позитивным. Прежде всего, для сел, "где нет торговых точек, зарегистрированных в программе".

Как работает программа "Национальный кешбэк"

В целом же, по программе "Национальный кешбэк" можно получить 10% от суммы, потраченной на товары от украинских производителей. Максимальная сумма, которую таким образом можно получить за месяц, – 3 000 грн.

Эти деньги нельзя обналичить. Но их возможно потратить на:

коммуналку;

донаты;

военные облигации;

медицину;

образование.

Чтобы своевременно получать кешбэк, важно активировать карту "Национальный кешбэк" в приложении Дія. Для этого нужно:

перейти к разделу "Сервисы";

выбрать "Национальный кешбэк";

выбрать имеющуюся карту для выплат кешбэка;

если карты еще нет, Дія предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров;

проверять начисление кешбэка можно в Дії.

Карточку "Национальный кешбэк" можно использовать для начисления помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка". Найти торговые точки, в которых принимают карту, можно на специальных картах аптек и книжных магазинов от Министерства цифровой трансформации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы неохотно тратят деньги "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) на книги. На начало 2025 года на это было потрачено 94 млн млн грн, что составляет всего 2,5% общих трат по программе. При этом средний чек тех, кто купил книги на деньги с "єПідтримки", за все действия программы составляет около 700 грн.

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