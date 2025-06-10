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"Укрпочта" обновляет денежные ограничения для украинцев: кого коснутся изменения

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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'Укрпочта' обновляет денежные ограничения для украинцев

Государственная "Укрпочта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом – с 1 июля будут действовать новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам. В частности, максимальную сумму таких операций за 1 календарный месяц ограничат в 100 тыс. гривен.

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Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Там отметили:

  • Решение принято после проведения риск-анализа.
  • Большинство клиентов "этого не почувствует".

"Работать прозрачно – норма, потому что своевременно уплаченные налоги = укрепление нашей обороноспособности. Как социально ответственная компания мы постоянно поддерживаем украинских предпринимателей. В то же время, для нас крайне важно соблюдать требования законодательства", – объяснили свои действия в компании.

"Укрпочта" обновляет денежные ограничения для украинцев: кого коснутся изменения

Какими будут лимиты в "Укрпочте" на выплату наличных в отделениях

  • Максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц – 100 тыс. грн.
  • Максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж с выплатой на банковскую карту

Эти же лимиты, подчеркивается, останутся на прежнем уровне – и их, утверждается, будет "достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность". В частности:

  • Максимальная сумма платежных операций в течение одного дня будет составлять 29 999 грн.
  • Максимальное количество платежных операций в течение одного дня – 50 шт.
  • Максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 250 тыс. грн.
  • Максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 500 шт.

Что предшествовало

Ранее в сети появилась информация он намерении "Укрпочты" изменить правила обслуживания клиентов с 1 июля. Нововведения якобы должны были распространяться на сумму операций наложенных платежей.

В сети сообщали, что Укрпочта введет лимиты с 1 июля

Тем не менее, в самой "Укрпочте" рассказали OBOZ.UA, что лимиты уже действуют – их размер, утверждалось, не превышает 300 000 грн выплат на квартал (суммарно). Там отметили, что лимиты:

  • применяются к суммам при выплате переводов наложенных платежей наличными физическому лицу и/или фактическому получателю;
Почему в Укрпочте ввели лимиты на переводы наложенными платежами
  • касаются услуг "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт", "Крупногабаритная или тяжеловесная отправка".
Какие лимиты действуют в Укрпочте

"Лимиты в настоящее время уже действуют", – рассказали в компании.

В Укрпочте действуют лимиты на переводы наложенными платежами

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрпочта" расширила продажу неврученных посылок – сразу на шесть городов. Купить отправления можно будет на аукционе через платформу "Прозорро. Продажи".

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