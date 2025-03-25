"Укрпочта" будет активно продавать посылки украинцев: чьи отправления выставят на торги

"Укрпочта" расширяет продажу неврученных посылок – сразу на шесть городов. Купить отправления можно будет на аукционе через платформу "Прозорро. Продажи".

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Там отметили, что новыми городами, в которых можно будет купить неврученные посылки, стали:

Львов;

Тернополь;

Днепр;

Николаев;

Запорожье;

Хмельницкий.

"Теперь, когда вы не упоминаете свою посылку в течение 6 месяцев, ее продают вместе с другими. Так "Укрпочта" уже провела 163 аукциона со средней стоимостью лота от 14 до 25 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Там объяснили: на складах компании хранятся десятки тысяч неврученных почтовых отправлений. Т.е., такие, которые были доставлены по назначению, но ни получатель, ни отправитель не забрали их в отделении.

В то же время, согласно законодательству, компания имеет право выставить посылки на аукцион. И таким образом компенсировать свои расходы на логистику и хранение.

При этом подчеркивается: неврученные посылки продают большими лотами. И сама компания "даже не догадывается, что в них".

"Выгодная цена на конкретную посылку" или другие предложения – мошенничество. Блокируйте таких "помощников" и ждите настоящего аукциона в своем городе", – посоветовали в Укрпочте.

Как проходит аукцион по посылкам от "Укрпочты"

Посылки объединены в лоты из 100 единиц и продаются как одно целое.

Адресная информация удаляется, лоты формируются рандомно и состоят только из целых, не поврежденных посылок.

Ни покупатель, ни "Укрпочта" до момента покупки не знают, что именно в лотах.

Для обеспечения прозрачности аукциона, работники компании не принимают в них участия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрпочте" утверждают, что теряют намного меньше посылок, чем принято считать. По данным компании, в 2024 году было утрачено менее 0,015%, тогда как украинцы, согласно опросам, уверены, что до получателей не доезжает 20% отправлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!