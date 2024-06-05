"Укрпочта" обновила правила оплаты посылок: где доступна услуга

Государственная "Укрпочта" запустила услугу по оплате тары получателем – воспользоваться ею клиенты компании могут уже с 5 июня. Таким образом, теперь отправители могут не покупать отдельно коробки или пакеты для, к примеру, посылок, – за них заплатит получатель посылки. Услуга доступна во всех отделениях.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил: услуга введена на запрос самих клиентов компании.

"Знаете, о какой услуге уже долгое время спрашивали клиенты и работники "Укрпочты" (кроме, конечно, доставки на следующий день)? Это оплата тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты. Так что с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях "Укрпочты". Отправляйте с нами и выбирайте, кто, где, когда и за что платит", – говорится в сообщении.

Сколько "Укрпочта" зарабатывает на посылках украинцев

Ранее же Смилянский рассказал, что на первом аукционе по продаже забытых посылок "Укрпочта" продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая цена каждого составляла 1,2 тыс. грн, то есть первоначальная стоимость 4 паллетов была 4,8 тыс. грн.

При этом он подчеркнул: в "Укрпочте" накопились тысячи посылок, которые не были получены клиентами более 6 месяцев. Причины же этого, по его словам, разные:

"где-то это рекламные посылки";

у кого-то резко изменились обстоятельства, в результате которых люди не смогли получить свое отправление;

"иногда возвращение дороже отказа и т.д.".

"Мы понесли расходы на все эти доставки, которые теперь имеем возможность компенсировать", – объяснил Смилянский.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время аферисты могут проводить фейковые аукционы от имени "Укрпочты" по продаже якобы ненужных посылок. Однако не стать их жертвой достаточно просто – следует помнить, что госкомпания проводит свои аукционы исключительно на площадке Прозоро.Продажі.

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