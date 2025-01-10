"Укрпочта" не шутила: марка с матом на Будапештский меморандум выпущена. Фото и цена

"Укрпочта" выпустила новую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского и фразой "Будапештский меморандум – это х***я". Стоимость листа с 9 марками составляет 600 гривен, но на сайте компании можно приобрести не более 5 листов за 1 раз.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Ранее он заявлял, что на выпуск марки вдохновило интервью Зеленского с американским журналистом-подкастером Лексом Фридманом.

"Как обещал, марку "Будапештский меморандум – это х***я" можно приобрести онлайн. Как всегда, решение Соломона – новинка выпущена в рамках проекта "Собственная марка". Хочет – тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит. Демократия и свобода слова в действии", – написал Смелянский.

Впрочем, фраза на марке не дословная цитата Зеленского. В своем интервью он обвинил страны, подписавшие Будапештский меморандум, в том, что им было "пох*ру" на свои обязательства по этому документу.

"Сначала три самых главных подписанта Будапештского меморандума, стратегические друзья и партнеры - США, Россия, Британия. Потом уже присоединились Франция и Китай. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверение"... Это же величайшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму", – рассказал президент.

Зеленский также напомнил, что в меморандуме в первую очередь прописаны консультации, которые Украина проводит, если нарушена ее территориальная целостность. И все эти страны, подписавшие этот документ, должны быть на консультациях, все должны приехать, должны были встретиться срочно.

"Кто-то приехал? Нет. Ответил ли кто-то на эти письма официальные? Провел ли кто-нибудь консультации? Нет. Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как по-русски было пох*ру, так и всем остальным гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", – добавил президент.

Также OBOZ.UA сообщал, что в честь Рождества "Укрпочта" выпустила праздничный почтовый набор "Новая радость стала, которая не бывала. Рождество". Стоимость набора из 5 марок, конверта и карты составляет 205 гривен.

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