"Укрпочта" изменила порядок работы отделений: введено "железное" правило

"Укрпочта" изменила порядок обслуживания в более чем 90 % городских отделений с несколькими операционными окнами: приём посылок стал первоочередной задачей, а их выдача – второй по приоритету, поэтому эти операции будут осуществляться вне общей очереди. Нововведение объясняют воздушными тревогами и необходимостью успевать передавать отправления на сортировку и доставку в тот же день.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. Для этого компания предоставила сотрудникам соответствующие инструкции и изменила принцип работы так называемых "экспресс-окошек".

Кто теперь будет иметь приоритет в отделениях

Новый порядок предусматривает четкую очередность обслуживания. Наивысший приоритет получили клиенты, которые хотят отправить посылку. Их должны обслуживать вне общей очереди.

Вторыми по приоритетности стали клиенты, пришедшие забрать свое отправление. Выдача посылок также должна осуществляться вне очереди.

В то же время это не означает, что "Укрпочта" прекращает или ограничивает предоставление других услуг. Пенсии, платежи и другие финансовые операции остаются доступными, однако в отделениях с несколькими окнами приоритет "Экспресс-окна" отныне будет отдаваться именно почтовым отправлениям.

Почему "Укрпочта" решила изменить правила

Главной причиной такого решения в компании называют воздушные тревоги, из-за которых работа отделений может неожиданно прерываться. Даже несколько часов простоя могут привести к тому, что посылка не попадет в машину, которая везет отправления в сортировочный центр, и фактически потеряет целые сутки.

В компании объяснили это на примере отправления из Киева в Одессу. Чтобы посылка прибыла к получателю уже на следующий день, она должна отправиться из Киева не позднее примерно 22:00.

До этого её необходимо отсортировать и погрузить в автомобиль, на что может уйти ещё один-два часа. Еще раньше посылку нужно забрать непосредственно из почтового отделения и доставить в сортировочный центр. Таким образом, отправление, которое клиент приносит в отделение днем, проходит еще несколько этапов, прежде чем отправиться в другой город.

Даже несколько минут могут решить судьбу посылки

Особенно остро проблема проявляется во время длительных воздушных тревог. В "Укрпочте" привели ситуацию, когда клиент приходит в отделение с посылкой в 15:55, но уже в 16:00 начинается тревога.

Если она продлится, например, до 18:00 и отделение будет вынуждено прекратить обслуживание, человек сможет оформить отправление только после возобновления работы. В таком случае посылка может не успеть на вечернюю сортировку и отправится к получателю уже на следующий день.

Если же сотрудник успеет принять отправление до начала тревоги, оно уже попадет в логистическую цепочку. Даже если само отделение временно закроют для клиентов, у посылки будет гораздо больше шансов отправиться по маршруту в тот же день.

Выдавать посылки также будут вне очереди

Второй приоритет — максимально быстрая выдача отправлений клиентам. В "Укрпочте" объясняют, что стараются сократить время, в течение которого посылки физически находятся в отделениях.

В случае потери отправления из-за обстрела компания возмещает его стоимость, однако в посылке могут находиться вещи, ценность которых невозможно измерить только деньгами.

Речь идет, в частности, о личных вещах, подарках, документах или других важных для получателя предметах. Компания стремится к тому, чтобы уже доставленные отправления как можно быстрее забирали из отделений и они, по возможности, не оставались там на ночь.

А что будет с пенсиями и платежами

Финансовые услуги будут по-прежнему предоставляться. Речь идет о выплате пенсий, приеме платежей и других операциях, которые традиционно можно осуществить в отделениях "Укрпочты".

Разница, по объяснению компании, обусловлена спецификой этих услуг. Если клиент не успел совершить платеж до начала тревоги, он может вернуться после её окончания и провести операцию в тот же день.

Кроме того, информация о финансовых операциях хранится в защищенных системах. В то же время физическую посылку необходимо успеть принять, передать на сортировку и отправить дальше по маршруту, а упущенное логистическое "окно" может означать задержку как минимум до следующего дня.

Изменения касаются прежде всего городских отделений, в которых работает более одного операционного окна. По данным компании, соответствующие инструкции уже получили более 90% таких отделений.

Что ещё планирует изменить "Укрпочта"

Компания также готовится расширять возможности для обслуживания без участия оператора. Следующими шагами должны стать запуск станций самообслуживания и увеличение количества почтоматов.

Ожидается, что это позволит частично разгрузить традиционные отделения и сократить очереди, поскольку часть операций клиенты смогут выполнять самостоятельно.

В то же время правила работы во время "желтой" и "красной" воздушной тревоги пока не меняются. "Укрпочта" отдельно готовит предложения о том, как учесть специфику работы национального почтового оператора в зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, в частности беженцы, находящиеся за границей и вступившие в брак дистанционно, смогут получать бумажное свидетельство о браке без поездки в Украину. Его будет доставлять "Укрпочта" — почтовый оператор присоединился к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0".

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