"Укрпочта Банк" ни при чем: НБУ объяснил, почему на самом деле требует уволить Смилянского

Решение о профессиональной непригодности генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, принятое комиссией Национального банка Украины (НБУ), основано на оценке его знаний и способности управлять компанией. Также учитывались финансовые и управленческие проблемы почты.

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Об этом говорится в разъяснении НБУ . Отмечается, что решение не касается банковской лицензии, которую "Укрпочта" даже не подавала на рассмотрение (речь идет о запуске "Укрпочта Банка").

В НБУ напомнили, что производство в отношении Смилянского было инициировано еще в 2025 году, и назвали оценку соответствия руководителей стандартной составляющей надзорной практики. Ее цель – выяснить, обладает ли руководитель надлежащими знаниями действующего законодательства и способен ли он эффективно управлять компанией в условиях выявленных нарушений.

Решение о признании профессиональной пригодности Игоря Смилянского несоответствующей было принято единогласно двумя коллегиальными органами Нацбанка. К такому выводу пришли Квалификационная комиссия НБУ и Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

Причина – "Укрпочта Банк"?

В НБУ опровергли заявления Смилянского о том, что требование об его отстранении связано с запуском "Укрпочта Банка". Главный финрегулятор отметил, что от почты даже не поступало документов для получения банковской лицензии.

"Укрпочта" не подавала документы на рассмотрение регулятора для получения банковской лицензии. Именно в таких документах заявитель обязан подтвердить достаточность финансового состояния, стратегическое видение деятельности и соответствие другим регуляторным требованиям, то есть доказать на практике то, о чем публично заявляется", – заверили в Нацбанке.

В то же время там подтвердили, что действительно получили от почты (как и от многих других участников рынка) предложение о создании нового субъекта на банковском рынке – банка финансовой инклюзии.

Почему же тогда должен быть уволен Смилянский

Системные нарушения. В ходе надзорных мероприятий НБУ в течение 2023–2026 годов были зафиксированы постоянные и системные нарушения в деятельности АО "Укрпочта".

В ходе надзорных мероприятий НБУ в течение 2023–2026 годов были зафиксированы постоянные и системные нарушения в деятельности АО "Укрпочта". Несоответствие требованиям профессиональной пригодности. Игорь Смилянский не продемонстрировал надлежащих знаний действующего законодательства и способности выполнять управленческие обязанности на фоне выявленных нарушений.

Игорь Смилянский не продемонстрировал надлежащих знаний действующего законодательства и способности выполнять управленческие обязанности на фоне выявленных нарушений. Убыточность бизнеса. Основная деятельность компании не является финансово устойчивой: в 2025 году операционный убыток превысил 400 млн грн , а первый квартал 2026 года вновь принес убытки. НБУ отдельно подчеркнул, что временное улучшение баланса произошло не за счет развития бизнеса, а из-за банальной продажи активов.

Основная деятельность компании не является финансово устойчивой: в 2025 году , а первый квартал 2026 года вновь принес убытки. НБУ отдельно подчеркнул, что временное улучшение баланса произошло не за счет развития бизнеса, а из-за банальной продажи активов. Корпоративное управление. "Укрпочта" остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры, где до сих пор нет функционирующего наблюдательного совета, что регулятор считает серьезной проблемой.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о конфликте между НБУ и Смилянским, который обвинил финрегулятора в давлении с целью заблокировать создание "Укрпочта Банка". Так он отреагировал на штраф в размере 255 тыс. грн за отказ предоставить запрашиваемую информацию и документы.

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