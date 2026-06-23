НБУ признал Смилянского непригодным для руководства: "Укрпочте" дали 5 дней на его отстранение

Национальный банк Украины признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности. Теперь у национального почтового оператора есть 5 дней, чтобы отстранить его от должности.

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Об этом сообщили в НБУ 23 июня. Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Нацбанка.

Причина проверки

В Нацбанке напомнили, что "Укрпочта" имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и обслуживает миллионы граждан, поэтому компания находится под прямым надзором НБУ. В то же время процедура оценки профессиональной пригодности Смилянского была начата по результатам тщательных надзорных мероприятий в отношении деятельности "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов – за этот период НБУ неоднократно применял к компании меры воздействия, в частности:

официальные письменные предупреждения;

крупные штрафы.

Санкции налагались из-за систематических нарушений в сфере платежных услуг, провалов в финансовом мониторинге, а также серьезных недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля предприятия.

Смилянского признали профнепригодным

Одним из этапов проверки было собеседование с генеральным директором на Квалификационной комиссии НБУ, где Смилянский должен был доказать свою компетентность. Однако на основании его ответов и объяснений члены комиссии признали его профессионально непригодным для руководства "Укрпочтой".

"Руководствуясь своим профессиональным суждением, учитывая принципы соразмерности (пропорциональности) обоснованного сомнения и комплексного анализа, Комитет видит несоответствие генерального директора АО "УКРПОШТА" Смилянского Игоря Юхимовича требованиям профессиональной пригодности, установленным в Положении № 217 и Положении № 199 для руководителя поставщика финансовых платежных услуг", — говорится в сообщении НБУ.

Что будет дальше

Решение Нацбанка является обязательным к исполнению. Таким образом, теперь почту ждут радикальные кадровые перестановки в кратчайшие сроки, поскольку компания обязана:

в течение 5 рабочих дней: официально отстранить Игоря Смилянского от руководства компанией.

отстранить Игоря Смилянского от руководства компанией. в течение 2 месяцев: найти , отобрать и назначить нового генерального директора, который будет полностью соответствовать всем строгим требованиям НБУ к профессиональной пригодности.

Противостояние НБУ и "Укрпочты"

Февраль 2024 года – штраф в размере 17,39 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.

– штраф в размере за нарушение требований финансового мониторинга. Июль 2025 года — письменное предупреждение из-за недостатков во внутренних документах и системе управления рисками в сфере финансового мониторинга.

— письменное предупреждение из-за недостатков во внутренних документах и системе управления рисками в сфере финансового мониторинга. Декабрь 2025 года – письменное предупреждение за нарушение законодательства на платежном рынке.

– письменное предупреждение за нарушение законодательства на платежном рынке. Март 2026 года – штраф в размере 255 тыс. грн за несвоевременное предоставление информации и документов по запросу НБУ.

– штраф в размере за несвоевременное предоставление информации и документов по запросу НБУ. Май 2026 года — штраф в размере 1,7 млн грн за ненадлежащее функционирование систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

— штраф в размере за ненадлежащее функционирование систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками. Июнь 2026 года — штраф в размере 2,54 млн грн и письменное предупреждение за многочисленные нарушения требований законодательства о платежных услугах, проведении платежных операций, эквайринге и работе с документами.

Конфликты Смилянского с украинцами

Личность Смилянского вызывает у украинцев неоднозначные эмоции. Одной из причин является его зарплата – по данным СМИ, он зарабатывает около 970 тыс. грн в месяц. Сам он публично признавался, что после уплаты налогов получает около 750 тыс. грн брутто.

Сам генеральный директор "Укрпочты" по этому поводу не комплексует. Более того — он назвал "козлами" тех, кто недоволен уровнем его заработной платы. Кроме того, в ответ на критику за слишком высокий, по мнению украинцев, оклад, Смилянский заявлял, что не понимает украинцев, работающих за минимальную зарплату, и назвал их "больными на голову".

А другую комментаторшу он назвал "шлюхой" и "уродкой" за критику траты 600 тыс. грн на обновление логотипа компании вместо ремонта отделений. Речь шла о 32-летии "Укрпочты", когда компания официально представила ребрендинг и новый логотип в виде буквы "У".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о конфликте НБУ и Смилянского, который обвинил финрегулятор в давлении с целью заблокировать создание "Укрпочта Банка". Так он отреагировал на штраф в размере 255 тыс. грн за отказ предоставить запрашиваемую информацию и документы.

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