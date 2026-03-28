Гендиректор "Укрпочты" устроил публичный скандал с НБУ и получил жесткий ответ

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сделал громкое заявление, после того как НБУ оштрафовал почтового оператора на 255 тыс. грн за отказ предоставить запрашиваемые информацию и документы. Смелянский назвал требования Нацбанка "давлением на компанию, очередной попыткой заблокировать создание Укрпочта Банка".

После публичного заявления Смелянского в НБУ опубликовали жесткий ответ. В частности, там сообщили, что хотя Смелянский уже много раз анонсировал "создание Укрпочта Банка", они ни разу не получали пакет документов для рассмотрения. Кроме того, в "Укрпочте" регулярно выявляли нарушения, которые не исправлялись.

"Системный характер нарушений в течение 2024–2026 годов, несмотря на предыдущие меры воздействия, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя – генерального директора Игоря Смелянского. Постоянное невыполнение регуляторных требований, игнорирование запросов Национального банка и публичные попытки представить законные надзорные действия как "давление" или "политически мотивированный шаг" свидетельствуют о недостаточном уровне понимания руководством базовых принципов работы на финансовом рынке и принципов надлежащего корпоративного управления", – говорится в заявлении НБУ.

Там также напомнили:

март 2024 года – АО "Укпочта" оштрафовано на 17 387 053 грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, отсутствие достаточных процедур управления рисками, надлежащей автоматизации процессов выявления подозрительных операций, ненадлежащую проверку клиентов;

декабрь 2025 года – Национальный банк применил письменное предостережение за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности в сфере платежных услуг, системы управления рисками и представления статистической отчетности;

август 2025 года – также было вынесено письменное предостережение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

"АО "Укрпочта" длительное время не имела сформированного Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании", – говорится в ответе НБУ.

Вместе с тем Смелянский в своем заявлении, утверждает, что в НБУ "хотят контролировать не только назначение, но и деятельность членов наблюдательных советов банков и финансовых компаний, таких как Укрпочта".

"Как? Через требование предоставления НБУ повестки дня и протоколов наблюдательных советов. И когда Укрпочта, на основании закона, отказалась это делать, потому что это нарушает принципы корпоративного управления, НБУ наложил на Укрпочту штраф в сумме 250 тысяч гривен, чтобы подать всем сигнал. А также рассказывать, что Укрпочте нельзя давать банк, потому что "посмотрите, какие они нарушители закона", "их деловая репутация не соответствует высоким требованиям владельцев украинских банков" и т.д. Шах и мат. Внимание: мы не предоставили эти протоколы не потому, что там было что скрывать (кроме, конечно, планов действий на случай чрезвычайных ситуаций). Более того, это требование легко обходится: наблюдательный совет собирается неформально, обсуждает все необходимое, а потом уже официально оформляет "красивые" протоколы", – заявил Смелянский. Полный текст заявления читайте в скриншоте.

