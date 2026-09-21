"Укрнафта" и ORLEN подписали меморандум о поставках топлива в Украину

"Укрнафта" и ORLEN расширяют стратегическое партнерство в сфере поставок нефтепродуктов в Украину и логистики.

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В рамках саммита "Карпатской восьмерки" украинская и польская государственные нефтяные компании подписали меморандум, направленный на укрепление энергетической устойчивости Украины и диверсификацию импорта топлива.

"Крупнейшая сеть автозаправочных комплексов Украины UKRNAFTA постоянно работает над тем, чтобы население Украины получало качественный ресурс по справедливой цене. В период роста спроса прошлой зимой компания увеличила импорт нефтепродуктов. С самого начала кризиса на Ближнем Востоке наши специалисты занимаются диверсификацией источников топлива. Подписание меморандума с ORLEN – это стабильность импортных поставок и обеспечение всех потребностей людей в Украине", – подчеркнул коммерческий директор АО "Укрнафта" Владислав Войтенко.

"Документ предусматривает поставку нефтепродуктов в Украину на сумму до 500 млн долларов, что позволит обеспечить население качественным топливом в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Также рассматривается возможность привлечения топливовозов для укрепления логистической составляющей "Укрнафты", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Все эти шаги в значительной степени укрепят энергетическую безопасность Украины и позволят обеспечить топливом население и критически важные отрасли".

"Укрнафта" обеспечивает стабильное наличие качественного ресурса и оперативность в удовлетворении спроса.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.