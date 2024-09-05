Для украинских банков перепишут правила: государство будут активнее выдавливать с рынка

В Украине одобрили законопроект о приватизации государственных банков, позволяющий продавать доли государства в этих учреждениях и вводить новые требования к инвесторам. Цель документа – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. 5 сентября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11474, за соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов. Принятие закона во втором чтении ожидается уже в сентябре.

Основная цель законопроекта – уменьшить долю государства в банковском секторе Украины. В настоящее время большое количество крупных банков контролируется государством, что создает потенциальные риски для рыночной конкуренции и эффективности управления финансовыми учреждениями. Приватизация государственных банков призвана стимулировать развитие конкурентной среды и привлечь международных инвесторов, что в свою очередь повысит стабильность и эффективность банковского сектора страны.

Государственная собственность в банках также создает потенциальные риски для бюджета, поскольку финансирование банков может ложиться на плечи государства. Приватизация позволит снизить эти обязательства и улучшить финансовое состояние страны. О том, какие изменения вносит законопроект в действующее законодательство, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам они таковы:

расширение круга инвесторов : законопроект предусматривает возможность продажи любой доли государства в банке, а не только 100% акций, как это предусмотрено нынешним законодательством. Это позволяет привлечь больше инвесторов и повысить гибкость приватизации;

повышение требований к финансовым советникам : устанавливаются более высокие стандарты к юридическим лицам, которые привлекаются государством как финансовые советники при приватизации банков. Это обеспечит более высокое качество консультационных услуг и прозрачность процесса продаж;

: устанавливаются более высокие стандарты к юридическим лицам, которые привлекаются государством как финансовые советники при приватизации банков. Это обеспечит более высокое качество консультационных услуг и прозрачность процесса продаж; участие международных доноров : законопроект включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников и самой приватизации;

: законопроект включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников и самой приватизации; обновление правил определения цены и проведения аукциона : согласно рекомендациям Всемирного банка, обновляются правила оценки стоимости акций и проведение аукциона, что будет способствовать честному и открытому процессу продаж;

: согласно рекомендациям Всемирного банка, обновляются правила оценки стоимости акций и проведение аукциона, что будет способствовать честному и открытому процессу продаж; предотвращение негативного влияния миноритарных акционеров : законопроект учитывает возможные угрозы со стороны бывших бенефициаров или миноритарных акционеров, которые могут пытаться остановить или усложнить процесс приватизации. Новые положения закона призваны минимизировать подобные риски.

Украина уже долгое время сотрудничает с Всемирным банком и МВФ по внедрению структурных реформ в финансовом секторе. Приватизация государственных банков является частью данной программы.

Программа Development Policy Loan (DPL), в рамках которой работает Всемирный банк, выдвигает перед Украиной требования по уменьшению роли государства в банковском секторе, а также повышению прозрачности и эффективности работы финансовых учреждений. Международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк, считают, что приватизация банков повысит конкуренцию на рынке, обеспечит привлечение иностранных инвестиций и снизит коррупционные риски.

Ожидается, что Верховная Рада примет законопроект №11474 во втором чтении уже в сентябре. После этого процесс приватизации государственных банков сможет начаться, что позволит Украине двигаться вперед при выполнении своих обязательств перед международными финансовыми организациями.

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