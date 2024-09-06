Государственный "Укрбуд" внесли в список крупной приватизации: раньше его продавать не собирались

Кабинет министров принял решение включить "Строительную компанию "Укрбуд" в перечень объектов большой приватизации – хотя Фонд госимущества получал ее в управление в январе 2023 года – в качестве актива, не подлежащего приватизации. При этом речь идет о 100% акций. Т.е., после продажи компания полностью перестанет принадлежать государству.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина, оказавшемся в распоряжении СМИ. Отмечается:

стоимость активов "Строительной компании "Укрбуд" на конец 2023 года составляла 266,6 млн грн;

после утверждения правительством стартовой цены и условий продажи государственного пакета акций размером 100% Фонд государственного имущества объявит электронный аукцион по продаже;

ориентировочный срок проведения аукциона – декабрь 2024 года.

При этом запланированную приватизацию подтвердили и в самом правительстве. "Включен государственный пакет акций размером 100 процентов уставного капитала государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности, утвержденный распоряжением КМУ от 16.01.2019 N 36-р", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При этом каких-либо подробностей решения раскрывать он не стал.

Что известно о "Строительной компании "Укрбуд"

Сама же "Строительная компания "Укрбуд", напоминают аналитики, является одной из компаний, связанных с другим юридическим лицом – "Украинской государственной строительной корпорацией "Укрбуд". "Президентом госкорпорации "Укрбуд" в течение 2010-2016 годов был Максим Микитась. Он построил собственный частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании. ООО "Укрбуд девелопмент" Микитася была одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья Киева, используя "зонтик" государственного предприятия", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: переданная же на приватизацию "Строительная компания "Укрбуд" занималась преимущественно промышленным строительством. Фонд госимущества получил ее в управление в январе 2023 года – в качестве актива, не подлежащего приватизации.

"В октябре 2023 года глава наблюдательного совета Виктор Лещинский заявлял, что "Строительная компания "Укрбуд" планирует утвердить стратегию развития на пять лет и изменить название. Глава правления компании Андрей Ильин сообщал, что "компания активная, имеет в портфеле шесть выигранных тендеров – объекты социальной и инженерной инфраструктуры", – рассказали аналитики.

В то же время, Микитасю В октябре 2023 года сообщили о подозрении в присвоении средств Министерства обороны в размере 307 млн грн. Также его подозревают в предложении неправомерной выгоды в размере 22 млн евро за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине одобрили законопроект о приватизации государственных банков, позволяющий продавать доли государства в этих учреждениях и вводить новые требования к инвесторам. Цель документа – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

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