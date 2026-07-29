Украину заваливают дешевыми продуктами из ЕС: как изменятся цены на товары

Уже осенью сыры и другая молочная продукция в Украине могут подорожать примерно на 10% из-за роста стоимости молока, энергоносителей, логистики и других производственных затрат. В то же время украинские сыродельные заводы все сильнее страдают от конкуренции с импортом, отдельные предприятия уже работают лишь на 35% мощностей и рискуют закрыться.

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Об этом рассказала руководитель проектов по сотрудничеству в сфере переработки Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии Delo.ua.

По итогам первого полугодия 2026 года Украина импортировала почти 23 тысячи тонн сыров на сумму 141 млн долларов. Отмечается, что это более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Больше всего сыров Украина закупает в Польше. На польскую продукцию приходится более 46% всего импорта. Второе место по объемам поставок занимает Германия с долей 16,5%, а третье место — Нидерланды — 7,4%. Также значительные партии сыров поступают из Франции и Италии.

По словам эксперта, если ситуация не изменится, доля импортной продукции продолжит расти. За последние 15 лет импорт молочной продукции в Украину вырос более чем в шесть раз, тогда как объемы экспорта сократились почти втрое.

Почему импорт будет продолжать расти

Несмотря на то, что в странах ЕС производство сырого молока сокращается, европейские производители активно меняют структуру производства. Вместо масла и сухого молока они все больше производят сыры и продукцию из переработки сыворотки.

Именно поэтому поток импортных сыров в Украину, по оценкам экспертов, в ближайшее время не уменьшится. Для украинских производителей это означает еще более жесткую конкуренцию за покупателя. Проблемы возникают не только на внутреннем рынке.

Экспорт украинских сыров остается незначительным, а его доля продолжает сокращаться. Не лучше ситуация и с другими молочными продуктами. Наиболее показательным является экспорт сливочного масла. Если за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала 20,5 тысячи тонн этого продукта, то за аналогичный период 2026 года – всего 3,5 тысячи тонн. Таким образом , поставки сократились почти в шесть раз.

До 30% молочной продукции может быть "серым" импортом

Дополнительной проблемой для украинских производителей остается так называемый "серый" импорт. По оценкам Ассоциации производителей молока, до 30% молочной продукции, поступающей на украинский рынок, может ввозиться без надлежащей уплаты налогов.

Из-за этого такая продукция часто имеет более низкую цену, что создает неравные условия конкуренции для украинских предприятий, работающих легально. На фоне роста импорта собственное производство сыров в Украине продолжает падать.

По предварительным оценкам, в первом полугодии 2026 года украинские предприятия произвели около 50,2 тысячи тонн сыров, что примерно на 6% меньше, чем годом ранее. Из-за трудностей со сбытом продукции некоторые предприятия уже сегодня работают с минимальной загрузкой.

Некоторые заводы используют лишь треть своих мощностей

Больше всего проблем возникает у небольших сыродельных заводов, особенно тех, которые работают в районных центрах и являются одними из крупнейших работодателей для местного населения. По словам экспертов, отдельные предприятия сейчас загружены лишь на 35% своих производственных мощностей.

Причина проста – произведенные сыры становится все труднее реализовать из-за конкуренции с более дешевой импортной продукцией. Если такая тенденция сохранится, владельцы убыточных предприятий могут принять решение о сокращении производства или даже полном закрытии заводов.

Несмотря на значительную конкуренцию, украинские производители прогнозируют подорожание сыров примерно на 10% уже осенью. Причин сразу несколько:

сезонный рост стоимости сырого молока;

подорожание энергоносителей;

увеличение затрат на логистику;

рост цен на топливо;

необходимость компенсировать убыточность производства.

Кроме того, сами фермеры уже длительное время работают с минимальной рентабельностью из-за низких закупочных цен на молоко, поэтому стоимость сырья постепенно должна вырасти. В начале июля средние цены на украинские сыры составляли:

сыр "Украинский" 50% – около 632,72 грн за килограмм;

"Голландский" 45% – 624,47 грн за килограмм;

"Гауда" 45% – 615,03 грн за килограмм;

"Маасдам" 45% — 753,84 грн за килограмм;

моцарелла 45% – 574,24 грн за килограмм.

В случае прогнозируемого повышения стоимости на 10 % цены могут вырасти ещё на несколько десятков гривен за килограмм в зависимости от вида продукции. Эксперты отмечают, что украинские молокоперерабатывающие предприятия также нуждаются в масштабной модернизации для работы в соответствии со стандартами Европейского Союза.

В качестве примера приводят Польшу, где после вступления в ЕС около трети перерабатывающих предприятий прекратили деятельность из-за неспособности выдержать конкуренцию. Подобные процессы происходят и в Германии, где небольшие заводы постепенно исчезают, а производство концентрируется на крупных современных предприятиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине аграрии пока не ожидают резкого подорожания овощей, зерна или хлеба из-за роста стоимости топлива, ведь больше всего на себестоимость продукции влияют цены на удобрения, семена и средства защиты растений. В то же время подорожание топлива может несколько увеличить расходы на логистику, однако благодаря прогнозируемому урожаю внутренний рынок Украины останется полностью обеспеченным продовольствием.

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