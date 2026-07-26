Подорожают ли продукты в Украине из-за скачка цен на топливо: к чему готовить кошелек

В Украине аграрии пока не ожидают резкого подорожания овощей, зерна или хлеба из-за роста стоимости топлива, ведь на себестоимость продукции больше всего влияют цены на удобрения, семена и средства защиты растений. В то же время подорожание топлива может несколько увеличить расходы на логистику, однако благодаря прогнозируемому урожаю внутренний рынок Украины останется полностью обеспеченным продовольствием.

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Об этом рассказала директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко в интервью СМИ. По её словам, расходы на топливо являются лишь одной из составляющих себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Гораздо большее влияние на расходы аграриев оказывают цены на минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие производственные ресурсы. В то же время подорожание топлива все же увеличит расходы на доставку урожая, транспортировку, хранение и переработку продукции. Именно из-за этого цены на отдельные продукты могут постепенно незначительно вырасти, однако резкого подорожания исключительно из-за топлива эксперты не прогнозируют.

Что будет с ценами на овощи

В этом году ожидается достаточный урожай овощных культур, который полностью покроет потребности регионов. Более того, площади под овощами даже увеличились. Фермеры активнее выращивают не только традиционные культуры, но и лук, зелень и спаржу, что должно способствовать стабильному предложению продукции на рынке.

Что касается стоимости овощей, то ситуация остается неоднородной. Так, ранний картофель и лук сейчас стоят дешевле, чем в этот же период прошлого года. Зато морковь, свекла и капуста несколько подорожали. В областной администрации прогнозируют, что существенных потрясений на овощном рынке в этом сезоне не ожидается.

Что происходит с зерном

Эксперт напоминает, что во время уборки урожая закупочные цены на зерновые культуры традиционно снижаются. Причина проста — на рынок одновременно поступают большие объемы нового урожая, из-за чего предложение значительно превышает спрос.

После завершения уборочной кампании рынок обычно постепенно стабилизируется, а цены возвращаются к привычным сезонным показателям. По прогнозам, в этом году Украина соберет более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, что почти соответствует прошлогоднему урожаю.

Хватит ли зерна и подорожает ли хлеб

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что ожидаемого урожая более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей Украины. Поэтому угроз для продовольственной безопасности страны пока нет даже в условиях полномасштабной войны.

В то же время ключевым фактором для аграрного сектора остается не урожайность, а возможность экспортировать продукцию. Именно продажа зерновых и масличных культур на международных рынках определяет финансовое состояние аграрной отрасли.

По словам Марчука, ежегодно аграрный экспорт приносит Украине более 22 миллиардов долларов валютной выручки, которая поддерживает экономику, наполняет государственный бюджет и помогает финансировать оборону страны. Эксперты отмечают, что стабильный урожай и достаточные запасы зерна не создают предпосылок для резкого роста стоимости хлеба исключительно из-за ситуации с топливом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нынешний медовый сезон грозит стать настоящим испытанием для украинского пчеловодства. Для украинцев это означает, что цены на мед будут продолжать расти, а его ассортимент может сократиться.

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