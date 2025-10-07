Украину заваливали люксовой контрабандой: разоблачена схема с "Укрзализныцей"

Украинские правоохранители разоблачили схему по контрабанде драгоценностей и предметов роскоши. Люксовые аксессуары незаконно перевозили через границу "Укрзализныцей" из Польши.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). В результате расследования 11 участникам преступной группы объявили о подозрении.

Как действовала схема

В состав группы входило 11 человек: 5 работников "Укрзализныци" и владельцы частной компании;

и владельцы частной компании; Они завозили контрабандой брендовые ювелирные изделия и швейцарские часы , которые покупались в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и тому подобное.

, которые покупались в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и тому подобное. В дальнейшем их транспортировали в Польшу, где передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения Варшава–Киев/Киев–Варшава.

Ценные предметы роскоши перевозили через государственную границу Украины, скрывая от таможенного контроля в конструктивных полостях вагона поезда.

Люксовую контрабанду продавали в Киеве в собственном магазине за наличные, безнал и криптовалюту.

В результате обысков в поезде, магазине и помещениях фигурантов было изъято контрабандную продукцию известных брендов – ювелирные изделия и часы – общей стоимостью более 10 млн долларов. Также правоохранители конфисковали 800 тыс. долларов наличными.

"Детективы БЭБ сообщили о подозрении 11 лицам преступной группы. Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, которое было приобретено за средства, полученные от преступной деятельности, в том числе автомобили и яхту. Подозреваемым избраны меры пресечения", – сообщили в БЭБ.

На границе обнаружили люксовые духи

В сентябре украинские таможенники обнаружили на посту "Львов-Южный" во Львовской области 1891 флакон духов Savage от Dior. Хотя продукция была задекларирована как оригинальная, правообладатель торговой марки Christian Dior официально подтвердил, что это контрафакт, который не соответствует требованиям компании.

В результате таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а поддельные духи изъяли. Украинцев предупреждают, что поддельная косметика может быть опасной для здоровья, ведь производится без соблюдения стандартов и контроля качества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "черные импортеры" изобрели схему контрабанды кофе в Украину, которая позволяет им ежегодно завозить и реализовывать тонны этого товара нелегально. В результате бюджет страны теряет около 1 млрд грн ежегодно.

